Лишний вес уже даже у 5-летних: что происходит с новым поколением латвийцев

По данным Дуцены, сегодня в Латвии ожирением или избыточным весом страдает свыше 60% населения, что превышает средние показатели по Европейскому союзу. Врач отмечает, что большую роль играет наследственность — гены родителей и особенно питание матери во время беременности. “Если рацион беременной женщины богат жирами и углеводами, это влияет на регуляцию центров аппетита и насыщения в мозге ребёнка. Такие дети впоследствии чаще страдают ожирением”, — объясняет Дуцена.