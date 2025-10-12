Лишний вес уже даже у 5-летних: что происходит с новым поколением латвийцев
Эндокринолог Кристине Дуцена из Клинической университетской больницы им. Страдиня (PSKUS) в эфире передачи “Preses klubs” на TV24 заявила, что в Латвии стремительно увеличивается число детей и подростков с лишним весом и ожирением.
По словам медика, малоподвижный образ жизни и нездоровые пищевые привычки уже сегодня представляют серьёзную угрозу не только здоровью нового поколения, но и будущему страны в целом. По наблюдениям врача, всё больше школьников испытывают трудности с элементарными физическими навыками — бегом, плаванием, упражнениями на выносливость. “Мы, врачи, видим, что многим детям в школах выписываются справки, освобождающие от физкультуры,” — отмечает Дуцена.
Она подчеркивает: да, существуют хронические заболевания, ограничивающие активность, но даже такие дети могут и должны двигаться.
Нынешнюю ситуацию ндокринолог называет драматической: ожирение в Латвии растёт во всех возрастных группах, включая самых маленьких.
“Мы видим, что избыточный вес и ожирение всё чаще встречаются даже у пятилетних и шестилетних детей”, — говорит врач.
По последним данным, доля детей с ожирением в возрасте до пяти лет уже превысила долю тех, кто страдает от недостаточного питания. Это тревожная тенденция, которая, по словам специалиста, может привести к росту хронических заболеваний, нарушениям роста и значительным нагрузкам на государственный бюджет в ближайшие годы.
По данным Дуцены, сегодня в Латвии ожирением или избыточным весом страдает свыше 60% населения, что превышает средние показатели по Европейскому союзу. Врач отмечает, что большую роль играет наследственность — гены родителей и особенно питание матери во время беременности. “Если рацион беременной женщины богат жирами и углеводами, это влияет на регуляцию центров аппетита и насыщения в мозге ребёнка. Такие дети впоследствии чаще страдают ожирением”, — объясняет Дуцена.
Однако решающими остаются привычки семьи: образ жизни, физическая активность и культура питания. “За последние 20 лет поведение людей в отношении еды резко изменилось. Распространение фастфуда, постоянные перекусы, малоподвижность — всё это ключевые факторы, способствующие росту ожирения,” — подчеркивает эндокринолог.