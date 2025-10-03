Швеция планирует усилить наблюдение со стороны береговой охраны в Балтийском море
Швеция усиливает контроль над Балтикой: правительство предложило расширить полномочия береговой охраны, чтобы повысить безопасность региона на фоне диверсий на подводной инфраструктуре и активности дронов.
Швеция предлагает законопроект, направленный на повышение безопасности в Балтийском море путем расширения возможностей береговой охраны для проведения морского наблюдения, сообщил в пятницу министерство обороны северной страны.
Регион Балтийского моря находится в состоянии повышенной готовности после серии отключений подводных кабелей и газопроводов в последующие годы после вторжения России в Украину в 2022 году, а также недавних случаев обнаружения дронов и нарушений воздушного пространства.
«Мы не выбирали нашу внешнюю ситуацию, но должны справляться с реальностью, с которой сталкиваемся», — заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Бюлин в своем заявлении.
НАТО, членом которого является Швеция, сообщило в субботу, что усиливает свою миссию в Балтийском море, направляя туда фрегат с системой противовоздушной обороны и другие ресурсы после инцидентов с дронами в Дании.