21 июня будет самым длинным днем в году, после чего темнеть будет все раньше и раньше

Ночь на субботу будет самой короткой в году — в Риге она продлится 6 часов и 8 минут. В других регионах Латвии продолжительность ночи составит от 5 часов и 48 минут в самой северной точке страны (Валмиерский край, у границы с Эстонией) до 6 часов и 28 минут в самой южной точке (Аугшдаугавский край, у границы с Литвой и Беларусью).