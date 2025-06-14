21 июня будет самым длинным днем в году, после чего темнеть будет все раньше и раньше
В субботу, 21 июня, наступит день летнего солнцестояния, и в северном полушарии Земли начнется астрономическое лето.
Этот день станет самым длинным в году. В Риге продолжительность светлого времени суток составит 17 часов и 52 минуты. В остальной части Латвии день будет длиться от 17 часов и 33 минут в южной части Аугшдаугавского края до 18 часов и 12 минут в северной части Валмиерского края, свидетельствуют данные портала timeanddate.com.
Ночь на субботу будет самой короткой в году — в Риге она продлится 6 часов и 8 минут. В других регионах Латвии продолжительность ночи составит от 5 часов и 48 минут в самой северной точке страны (Валмиерский край, у границы с Эстонией) до 6 часов и 28 минут в самой южной точке (Аугшдаугавский край, у границы с Литвой и Беларусью).
21 июня в Риге солнце взойдет в 4:29 и зайдет в 22:21. Самый ранний восход солнца в Латвии в этот день будет в 4:10 — в северо-восточной части страны, в Педедзской волости Алуксненского края. Самый поздний — в 4:48 — на юго-западном побережье, в Южнокурземском крае.
Самый ранний закат ожидается на юго-востоке страны, у границы с Беларусью — в 21:58. Самый поздний закат — в 22:36 — на северо-западе, на побережье в Вентспилсском крае.
После солнцестояния ночи будут становиться все длиннее, а дни — короче. Уже 22 июня день будет короче на шесть секунд, 29 июня солнце будет светить на пять минут меньше, а через месяц день сократится примерно на час.
Если делить год на четыре части по длительности светлого времени суток, солнцестояние считается серединой лета. Самая светлая четверть года завершится в начале августа, но астрономическое лето продлится до 22 сентября.