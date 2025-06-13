В субботу столбик термометра поднимется до +23 градусов

И ночью, и днем будет малооблачно, без осадков. Ожидается слабый и умеренный северный ветер, в Латгале - до 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит от +5…+6 градусов в отдельных регионах Курземе до +11...+13 градусов в Юрмале, Риге и местами на востоке страны. После полудня воздух прогреется до +20...+23 градусов, на побережье - до +17…+20 градусов.