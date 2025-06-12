По данным украинской стороны, потери российских военнослужащих достигли миллиона
фото: AFP/Scanpix
Иллюстративное фото.
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По данным украинской стороны, потери российских военнослужащих достигли миллиона

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

По данным Генерального штаба украинской армии, по состоянию на утро четверга потери российских военных на Украине достигли 1 000 340 человек.

Согласно данным Генштаба Украины, за сутки было уничтожено 1140 захватчиков.

С начала повторного вторжения 24 февраля 2022 года россияне потеряли:

  • 10 933 танка,
  • 22 786 бронетранспортеров,
  • 29 063 артиллерийских орудия и миномета,
  • 1413 реактивных систем залпового огня,
  • 1184 зенитные артиллерийские установки,
  • 416 самолетов,
  • 337 вертолетов,
  • 40 435 беспилотников,
  • 3337 крылатых ракет,
  • 28 кораблей и катеров,
  • одну подводную лодку,
  • 51 715 автомобилей и топливозаправщиков,
  • а также 3914 единиц специальной техники.

Масштабы российских потерь уточняются, поскольку боевые действия затрудняют получение точной информации.

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