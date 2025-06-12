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По данным украинской стороны, потери российских военнослужащих достигли миллиона
По данным Генерального штаба украинской армии, по состоянию на утро четверга потери российских военных на Украине достигли 1 000 340 человек.
Согласно данным Генштаба Украины, за сутки было уничтожено 1140 захватчиков.
С начала повторного вторжения 24 февраля 2022 года россияне потеряли:
- 10 933 танка,
- 22 786 бронетранспортеров,
- 29 063 артиллерийских орудия и миномета,
- 1413 реактивных систем залпового огня,
- 1184 зенитные артиллерийские установки,
- 416 самолетов,
- 337 вертолетов,
- 40 435 беспилотников,
- 3337 крылатых ракет,
- 28 кораблей и катеров,
- одну подводную лодку,
- 51 715 автомобилей и топливозаправщиков,
- а также 3914 единиц специальной техники.
Масштабы российских потерь уточняются, поскольку боевые действия затрудняют получение точной информации.