Пачка сигарет за 10 евро: в Латвии могут радикально поднять акцизный налог на табачные изделия
В брюссельских кулуарах все активнее обсуждается идея повысить налоги для компенсации расходов на оборону и другие нужды. Один из вариантов — пересмотр Директивы об акцизном налоге на табак (TED) и последующее повышение ставок.
Комиссар ЕС Вопке Хукстра в начале июня во время неформального завтрака с депутатами Европарламента в Страсбурге уже заявил о намерении до конца лета представить предложения по пересмотру табачных налогов, несмотря на возражения ряда стран ЕС. Об этом сообщает издание Euractiv.
Однако тот же источник отмечает, что предложения Хукстры могут не совпадать с позицией его руководителя — президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поскольку пересмотр табачной директивы не включен в рабочую программу ЕК на 2025 год.
Рост налогов, который трудно представить
Первоначальные предложения, рассмотренные еще в декабре 2022 года, но так и не переданные на дальнейшее рассмотрение, предусматривали резкое повышение налогов: на сигареты — на 100%, на сигары и сигариллы — на 900%, на другие табачные изделия — до 445%.
Многие страны ЕС и эксперты выступают против такого скачка налогов, поскольку нет доказательств, что это приведет к желаемым результатам. Напротив, это может усилить и без того высокую инфляцию, а также значительно расширить рынок контрабандной табачной продукции в Европе.
Если говорить о здоровье и распространенности курения — это особенно болезненный вопрос для Латвии. Мы входим в число стран с самым высоким уровнем курения в ЕС и, как следствие, страдаем от соответствующих последствий для общественного здоровья.
Еще в 2021 году, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 25% жителей Латвии курили ежедневно — 38% мужчин и 12% женщин. В среднем по Европе (по данным Еврокомиссии за 2019 год) этот показатель составлял 18,4%. Еще тревожнее статистика по смертности от болезней, связанных с курением, в возрастной группе 15–49 лет: по данным Института показателей здоровья (IMHE), в 2021 году по этой причине умерли 6,21% всех умерших, а в возрастной группе 50–69 лет — уже 13,1%.
Контрабанда как угроза государству и здоровью
По исследованию агентства Nielsen, нелегальный рынок сигарет в Латвии остается одним из крупнейших в ЕС — 19,1% (во 2 квартале 2024 года), тогда как в аналогичном периоде 2023 года он составлял 15,2%.
"Такое стремительное и непродуманное повышение акциза, скорее всего, разрушит легальный рынок, особенно в регионах. Мы рискуем вернуться к временам, когда доля контрабандных сигарет доходила до 40%, и в региональных магазинах легальной табачной продукции попросту не было", — предупреждает президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.
Согласно подсчетам, если такие предложения вступят в силу, пачка сигарет в Латвии будет стоить около 9 евро, а пачка нагреваемого табака — 10 евро. Это создает огромные риски роста контрабанды и нелегального оборота. Еще опаснее то, что в таких условиях сигареты, являясь самым вредным видом табака, окажутся в более выгодной позиции, чем менее вредные альтернативы. Люди, уже перешедшие на альтернативы, могут снова вернуться к сигаретам из-за их доступности и цены.
"Контрабандисты будут только рады"
Доцент РТУ, доктор экономических наук Марис Юрушс признает, что сейчас вряд ли подходящее время для таких решений. "У Европы и Латвии есть более важные приоритеты. Настолько резкое повышение налогов создаст дополнительное напряжение как в обществе, так и в сфере администрирования налогов."
"Сомнительно, что это принесет положительный эффект, особенно в Латвии. Мы уже не справляемся с выполнением существующих ограничений, а новые меры только увеличат риски налоговых потерь", — отмечает он.
"Наибольшую радость от любого повышения налогов испытают именно контрабандисты, ведь это даст им новые возможности для прибыли. У наших правоохранительных органов ограниченные ресурсы. У нас нет таможенных границ с другими странами ЕС, а объемы трансграничной торговли значительны. Контролировать производство сигарет проще, чем альтернативных продуктов, поэтому их нелегальный оборот невозможно остановить теми же методами. Мы со студентами РТУ исследовали влияние социальных сетей на нелегальный рынок. Каналы распространения становятся изощренными, многоуровневыми, изворотливыми. Поймать таких торговцев практически невозможно. Поэтому усиливать давление на альтернативные продукты в Латвии сейчас — неразумно," — подытожил Юрушс.
Контрабанда сигарет процветает в Латвии и сейчас, при нынешних акцизных ставках. Так, в марте полиция обнаружила более 43 млн нелегальных сигарет на складах в Риге и Огре.