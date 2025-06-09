Пачка сигарет за 10 евро: в Латвии могут радикально поднять акцизный налог на табачные изделия

Еще в 2021 году, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 25% жителей Латвии курили ежедневно — 38% мужчин и 12% женщин. В среднем по Европе (по данным Еврокомиссии за 2019 год) этот показатель составлял 18,4%. Еще тревожнее статистика по смертности от болезней, связанных с курением, в возрастной группе 15–49 лет: по данным Института показателей здоровья (IMHE), в 2021 году по этой причине умерли 6,21% всех умерших, а в возрастной группе 50–69 лет — уже 13,1%.