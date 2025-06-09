Сезон уже начался! В соцсетях появились фотографии грибов в латвийских лесах
В Латвии

Сезон уже начался! В соцсетях появились фотографии грибов в латвийских лесах

Отдел новостей

Jauns.lv

Под воздействием теплой и влажной погоды в Латвии начали появляться первые грибы. Пользователи социальных сетей уже активно делятся фотографиями из лесов, где можно увидеть лисички в их естественной среде обитания.

Снимки опубликованы из различных регионов Латвии, в том числе из Стабургского и Царникавского краев. В комментариях люди выражают радость по поводу того, что уже в начале июня можно отправиться на природу и наблюдать, как появляются грибы.

Основные находки сейчас — лисички (Cantharellus cibarius). Это один из первых съедобных грибов, которые появляются в латвийских лесах летом.

Они чаще всего растут:

  • в смешанных и хвойных лесах;
  • возле мхов и опавших листьев;
  • особенно активно — после дождей и при температуре воздуха от +15 до +25°C.

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