В Латвии
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Сезон уже начался! В соцсетях появились фотографии грибов в латвийских лесах
Под воздействием теплой и влажной погоды в Латвии начали появляться первые грибы. Пользователи социальных сетей уже активно делятся фотографиями из лесов, где можно увидеть лисички в их естественной среде обитания.
Снимки опубликованы из различных регионов Латвии, в том числе из Стабургского и Царникавского краев. В комментариях люди выражают радость по поводу того, что уже в начале июня можно отправиться на природу и наблюдать, как появляются грибы.
Основные находки сейчас — лисички (Cantharellus cibarius). Это один из первых съедобных грибов, которые появляются в латвийских лесах летом.
Они чаще всего растут:
- в смешанных и хвойных лесах;
- возле мхов и опавших листьев;
- особенно активно — после дождей и при температуре воздуха от +15 до +25°C.