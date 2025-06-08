Неделя начнется с ливней, похолодания и ветра, но потом потеплеет до +24 градусов
В начале новой рабочей недели погодные условия в Латвии будет определять влияние циклонов — неделя начнется с дождей и порывистого ветра, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В начале недели небо будет покрыто облаками, которые принесут осадки почти по всей территории страны, местами возможны сильные ливни с грозами. Ожидается усиление ветра — порывы достигнут до 22 м/с.
С поступлением в страну более холодных воздушных масс температура понизится: ночью воздух остынет до +8…+12 градусов, а днем потеплеет лишь до +12…+17.
К концу недели погодные условия изменятся — с усилением антициклона небо начнет постепенно проясняться, существенных осадков не ожидается. На фоне солнечной погоды температура воздуха вновь превысит отметку +20 градусов.
В понедельник будет облачно, временами дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Температура воздуха ночью и днем составит около +12…+16 градусов.
Во вторник сохранится облачность, лишь временами может показаться солнце. Ночью во многих регионах пройдут дожди, в Видземе — сильные. Днем количество осадков уменьшится. Ветер в порывах останется сильным — от 15 до 22 м/с, особенно в прибрежных районах залива. Температура ночью опустится до +9…+12, днем повысится до +13…+17 градусов.
В среду характер погоды существенно не изменится — в большинстве регионов небо будет облачным, по стране продолжит двигаться зона осадков. Ветер ослабеет, а температура воздуха останется на уровне предыдущих дней.
Во второй половине недели солнце будет чередоваться с облаками, осадки ожидаются лишь местами на востоке страны. Ветер останется слабым, и в Латвию вновь вернется по-летнему теплая погода — местами температура поднимется до +24 градусов.
На минувшей неделе над Латвией установилась более теплая воздушная масса, благодаря чему в ряде метеостанций (в Бауске, Дагде, Елгаве, Скривери) наступило метеорологическое лето. В некоторых регионах (в Резекне, Даугавпилсе и Риге) оно установилось еще раньше.
В течение следующей недели, особенно в полдень и после обеда, при солнечной погоде уровень ультрафиолетового излучения будет средне высоким.