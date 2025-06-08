Неделя начнется с ливней, похолодания и ветра, но потом потеплеет до +24 градусов

Во вторник сохранится облачность, лишь временами может показаться солнце. Ночью во многих регионах пройдут дожди, в Видземе — сильные. Днем количество осадков уменьшится. Ветер в порывах останется сильным — от 15 до 22 м/с, особенно в прибрежных районах залива. Температура ночью опустится до +9…+12, днем повысится до +13…+17 градусов.