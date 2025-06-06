ЕС начинает экономить воду и запускает стратегию устойчивого водопользования

Европейский инвестиционный банк поддержит стратегию более чем 15 миллиардами евро в 2025–2027 годах. Средства будут направлены на создание инфраструктуры и природных решений для защиты водных ресурсов. Кроме того, запланировано создание государственно-частной инициативы, способствующей технологическим прорывам в очистке воды. В отличие от ранних проектов, новая стратегия не вводит дополнительные ограничения на загрязняющие вещества, но сосредоточена на их эффективном устранении.