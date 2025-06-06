ЕС начинает экономить воду и запускает стратегию устойчивого водопользования
Европейская комиссия представила новую Стратегию ЕС по устойчивому водопользованию, направленную на восстановление нарушенного водного цикла и повышение водоэффективности по всему Европейскому союзу.
В рамках инициативы странам-членам предлагается стремиться к увеличению водоэффективности на 10% к 2030 году. Документ не вводит обязательных мер, но призывает государства устанавливать собственные целевые показатели, учитывая национальные особенности. Причиной разработки стратегии стали многочисленные экологические угрозы, связанные с водой, среди которых загрязнение стойкими химическими веществами (PFAS и нитраты), устаревшая инфраструктура, засухи и экстремальные осадки, сообщает Politico.
Комиссия планирует сотрудничать с государствами над единой методологией расчета водоэффективности, а в 2027 году представит общие ориентиры для дальнейшей работы. Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Йессика Росвалль подчеркнула важность адаптации стратегии к индивидуальным условиям:
"Нам нужны четкие цели, но важно учитывать различия между регионами и секторами", — отметила она.
Европейский инвестиционный банк поддержит стратегию более чем 15 миллиардами евро в 2025–2027 годах. Средства будут направлены на создание инфраструктуры и природных решений для защиты водных ресурсов. Кроме того, запланировано создание государственно-частной инициативы, способствующей технологическим прорывам в очистке воды. В отличие от ранних проектов, новая стратегия не вводит дополнительные ограничения на загрязняющие вещества, но сосредоточена на их эффективном устранении.