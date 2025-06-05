Крупногабаритные грузы на дорогах Латвии: иностранные водители продолжают нарушать закон без финансовых последствий

Полиция признала, что одной из самых серьезных проблем на данный момент являются иностранные водители. Именно они часто совершают нарушения и накапливают штрафы, достигающие сотен тысяч евро, однако проблема в том, что эти штрафы не оплачиваются. Это создает ощущение безнаказанности и способствует дальнейшим нарушениям, так как иностранные водители могут продолжать свою деятельность, не испытывая финансовых последствий. В связи с этим начаты переговоры о внесении изменений в законодательство.