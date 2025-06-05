Крупногабаритные грузы на дорогах Латвии: иностранные водители продолжают нарушать закон без финансовых последствий
Вы замечали на дорогах Латвии транспортные средства, перевозящие крупногабаритные грузы? Порой такие перевозки заставляют задуматься о безопасности дорожного движения. Один из таких конвоев, перевозивший крупногабаритный груз, оказался в поле зрения полиции во время проверки на объездной дороге Риги, недалеко от Пиньки.
Как сообщает 360TV Ziņas, съемочная группа присутствовала при проверке грузового транспорта, которую сотрудники Государственной полиции проводили на рижской объездной. Подобные проверки крайне важны для обеспечения безопасности дорожного движения, ведь крупногабаритные грузы, превышающие допустимые размеры и вес, могут представлять серьезную опасность для других участников движения и самой инфраструктуры.
Во время проверки внимание уделяется нескольким аспектам — надежной фиксации груза, наличию разрешений на перевозку крупногабаритных грузов, а также весу и размерам транспортного средства. Старший инспектор Отдела надзора за автоперевозками Государственной полиции Эдгар Скуя отметил, что в последние недели самый крупный штраф за перегруженный груз составил 17 000 евро. Такая сумма говорит о серьезности нарушения и о том, что полиция строго контролирует эти вопросы.
Полиция признала, что одной из самых серьезных проблем на данный момент являются иностранные водители. Именно они часто совершают нарушения и накапливают штрафы, достигающие сотен тысяч евро, однако проблема в том, что эти штрафы не оплачиваются. Это создает ощущение безнаказанности и способствует дальнейшим нарушениям, так как иностранные водители могут продолжать свою деятельность, не испытывая финансовых последствий. В связи с этим начаты переговоры о внесении изменений в законодательство.
Цель этих изменений — добиться того, чтобы в будущем транспортные средства нарушителей могли быть задержаны до момента оплаты штрафа. Такие поправки стали бы важным шагом к более эффективному взысканию штрафов и сокращению числа нарушений. Если законопроект будет принят, это может существенно повлиять на сферу грузоперевозок и способствовать более ответственному поведению со стороны иностранных перевозчиков.