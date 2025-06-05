В Европе наблюдается крупнейшая за последние 70 лет вспышка крайне заразной и опасной болезни
Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале New England Journal of Medicine, в Западной Европе с 2022 года наблюдается самая крупная вспышка дифтерии за последние 70 лет.
Дифтерия — это крайне заразное и опасное для жизни инфекционное заболевание. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у непривитых людей примерно в 30% случаев болезнь может закончиться летально, а для детей она особенно опасна.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале The New England Journal of Medicine, в 2022 году в нескольких странах Европы наблюдалось необычное распространение бактерии Corynebacterium diphtheriae, вызывающей дифтерию, особенно среди недавно прибывших мигрантов. В том же году Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) зафиксировал 362 случая заболевания. Отслеживание контактов помогло сдержать распространение инфекции, однако новые случаи заражения продолжают появляться время от времени. С начала 2022 года в Европе было зарегистрировано в общей сложности 536 случаев заболевания, в том числе три летальных исхода.
«Вспышка, которая в основном затронула мигрантов из Афганистана и Сирии, возникла не потому, что люди заразились в своих странах, а потому, что инфицировались во время миграции или в местах временного пребывания в странах Европы», — говорится в совместном заявлении Агентства общественного здравоохранения Франции и Института Пастера.
Точная территория распространения вспышки дифтерии до сих пор не определена. Тем не менее генетическая связь между штаммом 2022 года и штаммом, выявленным в этом году в Германии, указывает на то, что «бактерия продолжает спокойно циркулировать в Западной Европе», - заключают исследователи.
Ученые подчеркивают, что вакцинация является высокоэффективным способом борьбы с дифтерией.