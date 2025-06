В Европе наблюдается крупнейшая за последние 70 лет вспышка крайне заразной и опасной болезни

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The New England Journal of Medicine, в 2022 году в нескольких странах Европы наблюдалось необычное распространение бактерии Corynebacterium diphtheriae, вызывающей дифтерию, особенно среди недавно прибывших мигрантов. В том же году Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) зафиксировал 362 случая заболевания. Отслеживание контактов помогло сдержать распространение инфекции, однако новые случаи заражения продолжают появляться время от времени. С начала 2022 года в Европе было зарегистрировано в общей сложности 536 случаев заболевания, в том числе три летальных исхода.