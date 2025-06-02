В Латгале вынесли суровое наказание братоубийце

Как сообщили в прокуратуре, подсудимый, осознавая беспомощное состояние потерпевшего, в ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и под влиянием гнева, решил убить своего брата, с которым вместе распивал спиртные напитки. Пока мужчина был в сильном алкогольном опьянении, лежал и не мог защищаться, обвиняемый подошел к родственнику и умышленно нанес ему не менее шести ударов обухом топора по области головы.