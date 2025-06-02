В Латгале вынесли суровое наказание братоубийце
Латгальский районный суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы и двухлетнему надзору пробационной службы за убийство собственного брата.
Как сообщили в прокуратуре, подсудимый, осознавая беспомощное состояние потерпевшего, в ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и под влиянием гнева, решил убить своего брата, с которым вместе распивал спиртные напитки. Пока мужчина был в сильном алкогольном опьянении, лежал и не мог защищаться, обвиняемый подошел к родственнику и умышленно нанес ему не менее шести ударов обухом топора по области головы.
Потерпевшему были причинены тяжелые, опасные для жизни телесные повреждения, в том числе открытый перелом височной области левой стороны головы, переломы костей носа, верхней и нижней челюстей, а также кровоизлияния в мозг. В результате полученных травм смерть мужчины наступила на месте происшествия. На судебном заседании обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении.
В нашей стране топор регулярно становится орудием совершения преступлений. Так, недавно мы рассказывали о кровавой драме в Вецдаугаве.