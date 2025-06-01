"От новых министров нет ни особой выгоды, ни потерь": Затлерс сравнил "рестарт" правительства с перезагрузкой компьютера

Отвечая на вопрос, как бывший президент оценивает так называемый "рестарт правительства" и его результаты, Затлерс сказал: "Видите ли, использовать слово "рестарт" не очень умно. Что значит рестарт в компьютере? Это значит, что вы просто перезагружаете программу – вся память, файлы, процессоры остаются на месте. То же самое произошло и с этим правительством, и в некоторых других международных процессах, когда говорят: "Мы делаем рестарт!" Американцы когда-то сделали рестарт с Россией. Да, сделали рестарт, но со старыми файлами, старыми процессорами... И, как видим, от новых министров нет ни особой выгоды, ни каких-то потерь. Правительство продолжает свою работу так же серьезно, медленно, обыденно", – выразил мнение Затлерс.