"От новых министров нет ни особой выгоды, ни потерь": Затлерс сравнил "рестарт" правительства с перезагрузкой компьютера
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс выразил мнение, что государственную власть нужно критиковать всегда и в любой момент, чтобы указывать на слабые места и ошибки.
"Критика необходима в любой момент и всегда, потому что что означает критика? Указать на твои слабые места, на твои ошибки. И государственная власть должна на это ответить: "Да, спасибо, что вы это сказали, мы это исправим, мы это сделаем, а если мы этого не делали, то начнем делать!" Не должно было быть такого затягивания с восточной границей. Нет таких смелых решений, когда быстро реагируют на критику людей", – сказал в интервью передаче TV24 "Nedēļa. Post scriptum" бывший президент Латвии Валдис Затлерс, отвечая на вопрос, следует ли сейчас критиковать государственную власть в Латвии.
"Даже если это мелочи, люди должны почувствовать, что власть реагирует," – считает Затлерс.
Отвечая на вопрос, как бывший президент оценивает так называемый "рестарт правительства" и его результаты, Затлерс сказал: "Видите ли, использовать слово "рестарт" не очень умно. Что значит рестарт в компьютере? Это значит, что вы просто перезагружаете программу – вся память, файлы, процессоры остаются на месте. То же самое произошло и с этим правительством, и в некоторых других международных процессах, когда говорят: "Мы делаем рестарт!" Американцы когда-то сделали рестарт с Россией. Да, сделали рестарт, но со старыми файлами, старыми процессорами... И, как видим, от новых министров нет ни особой выгоды, ни каких-то потерь. Правительство продолжает свою работу так же серьезно, медленно, обыденно", – выразил мнение Затлерс.
Говоря о бюрократии, бывший президент сразу отметил, что не следует "браться за людей" – чиновников, а нужно начать с "отмены множества регулировок" и сокращения числа учреждений, не увольняя ни одного сотрудника.