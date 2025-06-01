Во Франции воронов научили работать уборщиками парка

Правда, иногда крылатые «дворники» хитрят и бросают в коробку не мусор, а, например, кусочки дерева. Тем не менее, цель проекта — не сделать парк чище (он и так очень ухожен), а показать посетителям, что сама природа может научить нас заботиться об окружающей среде.