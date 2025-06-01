Во Франции воронов научили работать уборщиками парка
В Латвии нередко звучат жалобы на ворон и других птиц, которые залезают в мусорные урны и разбрасывают отходы по округе. Однако птичью сообразительность можно направить в совершенно противоположную сторону. Так, один парк развлечений на западе Франции привлек к сбору мусора родственников ворон — воронов.
В парке Puy du Fou, известном своими историческими представлениями и аттракционами, еще несколько лет назад сотрудники обучили шестерых выращенных в неволе воронов собирать мусор и бросать его в специальный контейнер. Каждый раз, когда птица выполняет это действие, она получает угощение.
Птиц тренировал Кристоф Габори, руководитель проекта «Академия хищных птиц». Идея родилась из шоу, в котором дрессированные вороны преподносят принцессе розы в замке. Тогда Габори задумался — а можно ли научить птиц менее романтичному делу — собирать окурки и прочий мусор.
Для обучения он использовал шкафчик с двойными дверцами. Когда птица бросала мусор в определенное отверстие, дрессировщик отодвигал пластину, открывая угощение. Со временем птицы начали ассоциировать поддержание порядка с получением еды.
Правда, иногда крылатые «дворники» хитрят и бросают в коробку не мусор, а, например, кусочки дерева. Тем не менее, цель проекта — не сделать парк чище (он и так очень ухожен), а показать посетителям, что сама природа может научить нас заботиться об окружающей среде.