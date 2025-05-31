Слухи о том, что деньги закончились, не подтвердились: государственные квоты на анализы в Латвии продолжают действовать

Государственное финансирование для предоставления лабораторных услуг планируется на год, то есть на 12-месячный период. Каждый год NVD на протяжении всего года контролирует как использование финансирования, так и объемы предоставленных услуг в лабораториях, чтобы обеспечить их доступность в течение всего года. Исходя из опыта прошлых лет, можно заключить, что спрос на лабораторные услуги в разные периоды года меняется.