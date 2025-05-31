Слухи о том, что деньги закончились, не подтвердились: государственные квоты на анализы в Латвии продолжают действовать
Ссылаясь на распространенную в средствах массовой информации информацию о том, что якобы закончились государственные квоты на проведение лабораторных анализов, Национальная служба здравоохранения (NVD) призывает жителей не беспокоиться, так как и впредь будет возможна сдача анализов, оплачиваемых государством.
Финансирование, запланированное на этот год, еще не израсходовано, и на данный момент в 29 лабораториях по всей Латвии продолжают проводиться государственные анализы.
Одновременно при регулярном анализе использования финансирования установлено, что в настоящее время израсходованные средства превышают запланированные на первые четыре месяца этого года. Такие перерасходы наблюдались и в другие годы, и они, как правило, компенсируются в летние месяцы, когда спрос на проведение анализов снижается, объясняет NVD.
Об актуальной ситуации и превышении запланированного финансирования, как и в прошлые годы, проинформированы также семейные врачи, которые активно выдают направления на лабораторные анализы. Семейные врачи призываются оценивать актуальность проведения анализов и выдавать направления на государственные анализы тогда, когда врач сам оценивает их необходимость для оценки состояния здоровья пациента и обеспечения лечебного процесса.
В настоящее время обеспокоенность по поводу дальнейшего предоставления лабораторных услуг выразила Центральная лаборатория. Чтобы обсудить объемы лабораторных услуг и использование финансирования, а также совместно найти наилучшее решение для обеспечения доступности услуг в будущем, Министерство здравоохранения и NVD в начале июня встретятся с представителями Центральной лаборатории.
NVD сообщает, что в целом в этом году на проведение государственных анализов предусмотрено более 62 млн евро. Для обеспечения жителям возможности сдавать лабораторные анализы заключены договоры на предоставление услуг с 29 лабораториями — лаборатория E. Gulbja, Центральная лаборатория, лаборатория Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня, лаборатория Рижской Восточной клинической университетской больницы и др.
Государственное финансирование для предоставления лабораторных услуг планируется на год, то есть на 12-месячный период. Каждый год NVD на протяжении всего года контролирует как использование финансирования, так и объемы предоставленных услуг в лабораториях, чтобы обеспечить их доступность в течение всего года. Исходя из опыта прошлых лет, можно заключить, что спрос на лабораторные услуги в разные периоды года меняется.