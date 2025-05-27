До 2029 года планируется переоборудовать и оснастить сотни укрытий для нужд гражданской обороны
На переоборудование и оснащение укрытий в целях гражданской обороны будет выделено 26 113 520 евро. Это предусмотрено утвержденными сегодня Кабинетом министров правилами.
Из вышеуказанной суммы 22 196 492 евро поступят из Европейского фонда регионального развития, а 3 917 028 евро составит национальное финансирование. Средства будут распределяться через отбор проектных заявок. Финансирование из Европейского фонда регионального развития в рамках мероприятия будет предоставляться в форме гранта.
Цель мероприятия — реконструкция или восстановление существующих помещений с их переоборудованием под укрытия III категории. Эти укрытия предназначены для защиты людей от опасности, смягчения воздействия ударной волны и осколков, возникающих при катастрофах или в случае войны. Программа будет реализована до 31 декабря 2029 года, в рамках чего планируется адаптировать и оснастить не менее 500 объектов.
Чтобы помещения соответствовали требованиям укрытий III категории, их стены и потолки должны быть выполнены из железобетона, блоков, кирпича или других столь же прочных материалов. Входы в укрытия должны быть защищены от ударных волн и осколков.
Проемы укрытий, в том числе окна, должны быть оборудованы защитными конструкциями или другими аналогичными решениями. Укрытие должно располагаться в подвальном или цокольном этаже, при этом подземная часть цокольного этажа должна быть высотой не менее 1,5 метра.
Ранее мы сообщали о том, что в Латвии одним из решений по созданию бомбоубежищ могут стать мобильные укрытия. Идея принадлежит министру внутренних дел Рихарду Козловскису.