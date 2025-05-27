До 2029 года планируется переоборудовать и оснастить сотни укрытий для нужд гражданской обороны

Цель мероприятия — реконструкция или восстановление существующих помещений с их переоборудованием под укрытия III категории. Эти укрытия предназначены для защиты людей от опасности, смягчения воздействия ударной волны и осколков, возникающих при катастрофах или в случае войны. Программа будет реализована до 31 декабря 2029 года, в рамках чего планируется адаптировать и оснастить не менее 500 объектов.