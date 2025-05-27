"Мне бы хотелось самой решить, когда и как это произойдет". Нужно ли право на добровольный уход из жизни? Франция обсуждает, разрешать ли эвтаназию

Так, в прошлом году 53-летняя уроженка Лондона Паола Марра умерла в Швейцарии в специализированной клинике. За несколько месяцев до этого женщине диагностировали терминальную стадию рака кишечника. В Великобритании, где жила Марра, эвтаназия и другие виды «помощи умереть» запрещены. После смерти женщины британская правозащитная организация «Достоинство в смерти», выступающая за легализацию эвтаназию, опубликовала интервью с Маррой, записанное перед ее поездкой в Швейцарию. В нем женщина рассказала, что несколько лет боролась не только с раком кишечника, но и с раком груди.