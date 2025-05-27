"Мне бы хотелось самой решить, когда и как это произойдет". Нужно ли право на добровольный уход из жизни? Франция обсуждает, разрешать ли эвтаназию
Сегодня, 27 мая, в нижней палате французского парламента пройдет голосование по законопроекту об эвтаназии. Сами законодатели термин "эвтаназия" избегают и предпочитают более мягкие формулировки: "окончание жизни" и "право на помощь в уходе из жизни".
В марте прошлого года о планах узаконить процедуру говорил президент Эммануэль Макрон, однако работа парламентариев была прервана из-за роспуска Национальной ассамблеи. Недавно дискуссия об эвтаназии вновь вернулась в публичное поле, и мнения членов парламента разделились. Если сегодня депутаты проголосуют «за» инициативу, то вскоре ее рассмотрением займется Сенат, однако и на этом этапе законопроект могут ждать новые дополнения и доработки. Оппонентов у документа немало, особенно среди крайне правых парламентариев.
О том, почему тема эвтаназии вызывает такие острые дебаты не только во Франции, но и по всему миру, — в материале «Новой-Европа».
Разберемся с терминами
Терминов для описания эвтаназии существует немало, многие из них пересекаются друг с другом. Попробуем разобраться.
Выделяют два основных типа эвтаназии: активный и пассивный. Активная эвтаназия — когда врач или другой медицинский работник вводит человеку препарат, который приводит к смерти. Пассивная эвтаназия предполагает отключение человека от аппаратов обеспечения жизнедеятельности (например, ИВЛ). Один самых дискуссионных видов активной эвтаназии — «самоубийство, ассистируемое врачом». В ходе такой процедуры человек сам принимает смертельный препарат, назначенный ему медиком.
В дискуссиях об эвтаназии часто фигурирует упоминание паллиативной помощи, иногда как альтернативы, а иногда как дополнительного компонента помощи людям, столкнувшимся с серьезным заболеванием. Паллиативная помощь — это комплекс процедур и практик, позволяющий улучшить качество жизни людей с неизлечимыми болезнями.
История дебатов во Франции
На сегодняшний день во Франции запрещена активная эвтаназия: человек, желающий умереть, не может попросить врача дать ему смертельную дозу медикамента. Медицинский работник, который соглашается на такой поступок, считается убийцей перед лицом французского законодательства. Выписать смертельный препарат, чтобы человек принял его сам, врач тоже не имеет права.
При этом во Франции существует некая «альтернатива» эвтаназии. В 2016 году французские парламентарии приняли закон, разрешающий «глубокую продолжительную седацию до наступления смерти» для людей, страдающих от серьезных заболеваний, чей прогноз жизни достаточно короток.
Такая мера предполагает, что пациента вводят в медикаментозную кому, предоставляют ему обезболивающие препараты, а затем перестают давать все остальные препараты, еду и воду. Таким образом, теоретически, смерть наступает безболезненно в течение нескольких часов или дней.
Такая мера, однако, показалась французам недостаточной, и в 2022 году президент страны Эммануэль Макрон объявил о необходимости доработать законодательство. После этого вопросом озадачился консультативный кабинет по этике (CCNE). Эксперты достаточно сдержанно высказались по вопросу эвтаназии, при этом сделав упор на паллиативной помощи.
После обсуждение вопроса эвтаназии во Франции было вынесено в публичное поле — в течение нескольких месяцев в стране проводились дискуссии с участием обычных граждан. Для участия в этих дискуссиях было отобрано 184 человека из разных возрастных групп и с разным уровнем достатка и образования. В 2023 группа граждан также пришла к выводу, что законодательство об эвтаназии нужно дополнять. Тогда депутаты внесли соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.
Обсуждение законопроекта было прервано в 2024 году, когда Макрон распорядился распустить Национальную ассамблею. Решение было связано с победой правых сил на выборах в Европарламенте.
В январе 2025 года премьер-министр Франции Франсуа Байру предложил разделить законопроект на два, чтобы рассматривать предложения по паллиативной помощи и по эвтаназии отдельно.
На прошлой неделе, 20 мая, депутаты проголосовали по одной из статей законопроекта об эвтаназии, в которой выделялись критерии для получения такой помощи. Первым критерием, который утвердили депутаты, стал возраст — 18 лет. Депутаты из левой партии «Непокоренная Франция» предлагали снизить возраст до 16 лет при наличии согласия от родителей или законных представителей, но эта поправка принята не была.
Вторым пунктом для обсуждения стало гражданство. Только ли французы могут претендовать на «помощь умереть»? По решению депутатов, такое право остается за гражданами Франции, а также держателями ВНЖ. «Суицидальный туризм», который возможен, например, в Швейцарии, Бельгии и Нидерландах, во Франции разрешен не будет.
Третий пункт обсуждения касался определения фазы болезни, в рамках которой человек может претендовать на «помощь в уходе из жизни». По мнению многих парламентариев, термин «продвинутая фаза» заболевания слишком расплывчат и не в полной мере объясняет, когда именно эта фаза начинается. Итогом обсуждения стало принятие формулировки, характеризующей «продвинутую фазу» как «вступление в необратимый процесс, отмеченный ухудшением состояния здоровья больного человека, что влияет на качество его жизни».
Противники такой формулировки утверждали, что ее принятие может означать: даже люди, которые могли бы прожить еще «несколько лет», смогут претендовать на эвтаназию.
Еще одни пунктом, за который проголосовали парламентарии, стал «уровень страдания» человека, который просит о помощи умереть. По мнению депутатов, чтобы претендовать на эвтаназию, человек должен «испытывать физические или психологические страдания», которые «либо не поддаются лечению, либо невыносимы по мнению человека». При этом наличие «исключительно психологических страданий» не будет считаться достаточным критерием для процедуры.
Последним пунктом, за который проголосовали депутаты, стало требование о том, что человек, запросивший эвтаназию, должен иметь возможность свободно и осознанно озвучить такое желание.
Законопроект об «окончании жизни» во французской прессе иногда называют законом Фалорни, по имени его автора Оливье Фалорни, депутата лево-центриста от партии MoDem («Демократическое движение»). Фалорни называет предлагаемое им право на смерть «свободой».
«Речь не идет об “убийстве” детей или людей с депрессией, — объяснял депутат в интервью радио “Europe 1”. — Речь идет о том, чтобы позволить любому взрослому человеку, страдающему неизлечимым заболеванием в запущенной или терминальной стадии и приносящим невыносимые страдания, быстро и безболезненно уйти по собственному желанию».
Кроме Фалорни, инициативу поддерживает президент Макрон и его партия «Возрождение», а также левые политические партии — «Непокоренная Франция» и «Зеленые» — считающие право на эвтаназию вопросом свободы и достоинства.
Против же выступают премьер-министр Франции Франсуа Байру, неформальный лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ульправый политик и лидер «Реконкисты» Эрик Земмур. Основные аргументы против законопроекта связаны с религиозным трактованием священности жизни, а также с опасениями, что люди в уязвимом положении смогут стать жертвами манипуляций.
Мировые примеры и «суицидальный туризм»
Описанный выше законопроект предполагает, что у человека будет возможность либо самостоятельно принять «смертельное лекарство», либо попросить врача ввести необходимый препарат. Второй вариант вызывает в обществе больше споров.
Отвечая на критику законопроекта, министр здравоохранения Франции Катрин Вотрен, которая скорее поддерживает инициативу при наличии строгих правил, заявила, что ни один врач не будет обязан проводить эвтаназию, если это не будет соответствовать его убеждениям.
Практика активной эвтаназии, когда медик вводит человеку умерщвляющий препарат, уже существует в нескольких странах. Первой страной, легализовавшей эту процедуру, стала Голландия в 2002 году. Для активной эвтаназии есть несколько требований: просьба о процедуре должна быть озвучена без давления, пациент должен переживать страдания, а врач, вместе с пациентом, должен прийти к выводу, что альтернативных методов улучшения состояния нет. В 2023 году в ходе поправок к законодательству об эвтаназии были сняты возрастные ограничения.
С 2002 года активная эвтаназия легальна и в Бельгии. Спустя несколько лет минимальный возраст для получения процедуры также был отменен. Позже Бельгийская федеральная комиссия по контролю и оценке эвтаназии отчиталась о трех эвтаназиях несовершеннолетним в период с 2016 по 2017 годы: им было девять, 11 и 17 лет. Девятилетний ребенок страдал от муковисцидоза, а у 11-летнего была опухоль мозга. Самый старший ребенок страдал от мышечной дистрофии.
Активная эвтаназия также разрешена в Люксембурге, Колумбии, Канаде, Испании, Новой Зеландии, в некоторых штатах США и Австралии.
Иногда ради того, чтобы добровольно уйти из жизни, люди вынуждены ехать в другую страну, где разрешены эвтаназия либо «самоубийство, ассистируемое врачом». Одним из самых популярных направлений для таких поездок многие годы служит Швейцария.
Активная эвтаназия в Швейцарии запрещена, однако врач имеет право выписать «смертельное лекарство» человеку, который примет это лекарство сам. Такое «ассистируемое врачом самоубийство» швейцарцы легализовали еще в 1941 году, став первой страной в мире, разрешившей на своей территории такую меру. Кроме того, швейцарские законы не вводят никаких ограничений касательно гражданства человека, его болезни или состояния.
Уже несколько десятилетий в Швейцарии действуют клиники, которые специализируются на проведении «самоубийств, ассистируемых врачом».
Так, в прошлом году 53-летняя уроженка Лондона Паола Марра умерла в Швейцарии в специализированной клинике. За несколько месяцев до этого женщине диагностировали терминальную стадию рака кишечника. В Великобритании, где жила Марра, эвтаназия и другие виды «помощи умереть» запрещены. После смерти женщины британская правозащитная организация «Достоинство в смерти», выступающая за легализацию эвтаназию, опубликовала интервью с Маррой, записанное перед ее поездкой в Швейцарию. В нем женщина рассказала, что несколько лет боролась не только с раком кишечника, но и с раком груди.
«Для меня не осталось лекарства, — говорит женщина на видео. — Я в конце пути. Я устала. Последние семь лет я получала терапию. И у меня нет сил. Терапия от рака — это очень тяжело. Я лишилась многих органов, большую часть времени я страдаю от боли. Я умру. И мне бы хотелось самой решить, когда и как это произойдет».