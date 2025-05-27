Валдис Домбровскис: сокращая бюрократию, можно сэкономить миллиарды
Сокращение бюрократии стало частью повестки дня и в Европейском союзе. О том, какие шаги предстоит предпринять в этой области, рассказал в интервью новому номеру журнала Likums un Taisnība еврокомиссар по экономике, продуктивности, реализации и упрощению Валдис Домбровскис.
«Мы поставили четкие цели: сократить административную нагрузку на бизнес в целом на 25 %, а для малых и средних предприятий — на 35 %», — отмечает Валдис Домбровскис.
Если принять ежегодные административные издержки в ЕС за 150 миллиардов евро, то сокращение на 25 % означает экономию в размере 37,5 миллиарда евро. Европейская комиссия уже подала первые конкретные предложения по отчетности в области устойчивого развития, касающейся компаний. Предусмотрено значительно упростить эти требования, ограничив их применение только крупными компаниями и исключив примерно 80 % предприятий из-под действия данных нормативов.
В общей сложности в рабочей программе Европейской комиссии на этот год предусмотрены 18 инициатив, из которых 11 — в сфере упрощения. Это не исключает появления и новых инициатив.
Причина заключается не только в нехватке финансов — ключевое значение имеет конкурентоспособность. По уровню роста производительности экономика Европы уже долгое время отстает от США и Китая. «Работа ведется по разным направлениям, например, инвестиции в науку и инновации. В Европе они велики, но в США и Китае — пропорционально еще больше. Очень важно, чтобы Европа не отставала, особенно в новых стратегических отраслях», — подчеркивает Домбровскис.
Подробнее читайте в новом номере журнала Likums un Taisnība, главный акцент которого сделан на сокращении бюрократии.