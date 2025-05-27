Валдис Домбровскис: сокращая бюрократию, можно сэкономить миллиарды

Причина заключается не только в нехватке финансов — ключевое значение имеет конкурентоспособность. По уровню роста производительности экономика Европы уже долгое время отстает от США и Китая. «Работа ведется по разным направлениям, например, инвестиции в науку и инновации. В Европе они велики, но в США и Китае — пропорционально еще больше. Очень важно, чтобы Европа не отставала, особенно в новых стратегических отраслях», — подчеркивает Домбровскис.