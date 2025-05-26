Горящие путевки: на популярную среди латвийских туристов страну движется чудовищная жара

"В последнюю неделю мая на значительной части полуострова будет наблюдаться высокая температура, которая обычно наблюдается в разгар лета, особенно со среды. В некоторых южных частях полуострова мы можем увидеть максимальную температуру более 40°C, и температура не опустится ниже 20°C в этом регионе или в средиземноморских районах. Мы говорим о максимальной температуре, которая на пять-десять градусов выше нормы для этого времени года. В некоторых районах температура будет более чем на 10 градусов выше нормы в четверг", – отметил представитель испанской метеорологической службы Aemet Рубен дель Кампо.