Ученые назвали три месяца, в которые рождаются самые талантливые люди

Еще в 2006 году ученые из Гарварда опубликовали исследование, в котором отслеживалось развитие 21 000 детей от рождения до 7 лет. Они обнаружили, что дети, родившиеся в октябре, показали более высокие результаты в тестах на IQ и когнитивное развитие, чем их сверстники. Исследователи предположили, что на детей влияют такие нюансы, как сезонные колебания во всем, от диеты беременной матери до воздействия витамина D во время беременности.