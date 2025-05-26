Сбережения будущих латвийских пенсионеров решили вложить непосредственно в латвийскую экономику
Финансовый институт развития ALTUM разместил пятилетние облигации на общую сумму 70 миллионов евро. Это первая эмиссия в рамках четвертой облигационной программы ALTUM, общий объем которой составляет 120 миллионов евро.
Как сообщает ALTUM, эмиссия вызвала значительный интерес со стороны институциональных инвесторов из стран Балтии. В размещении участвовали 18 таких инвесторов, включая Северный инвестиционный банк. Распределение выпущенного объема было следующим: 69% — фондам по управлению активами, 14% — Северному инвестиционному банку, 13% — банкам Балтии и 4% — страховым компаниям. С географической точки зрения, 43% облигаций были размещены среди латвийских инвесторов, 32% — литовских, 11% — эстонских и 14% — финских.
«... Эта эмиссия открыла возможности для местных пенсионных фондов осуществлять стабильные и предсказуемые инвестиции непосредственно в латвийскую экономику. Таким образом, выпуск облигаций ALTUM не только диверсифицирует нашу базу финансирования, но и способствует развитию балтийского рынка капитала. Утвержденная в мае этого года программа эмиссии на общую сумму 120 миллионов евро подтверждает, что мы продолжаем активное и долгосрочное участие на рынке капитала с ясной стратегией и вкладом в устойчивое развитие экономики Латвии», - комментирует председатель правления ALTUM Рейнис Берзиньш.
Ранее жителям Латвии объяснили, почему они сами виноваты в том, что у них такие маленькие зарплаты и пенсии. Все из-за того, что они никуда не инвестируют свои деньги и в итоге живут от получки до получки.