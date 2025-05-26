На этой неделе температура воздуха в Латвии будет в пределах нормы, дождей станет меньше.
В Латвии
Вчера 11:42
Предыдущие четыре недели были прохладнее нормы за десятилетия. Но теперь будет теплее!
На этой неделе температура воздуха в Латвии будет в пределах нормы, дождей станет меньше, только в Латгале сохранится более дождливая погода, прогнозируют синоптики.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предыдущие четыре недели были прохладнее нормы за 1991-2020 гг., но на этой неделе средняя температура воздуха будет близка к норме.
Максимальная температура воздуха в первой половине недели составит +17...+22 градуса, в среду станет немного теплее, а местами на побережье и востоке страны - прохладнее.
С четверга температура воздуха немного понизится - в большинстве регионов страны будет до +20 градусов, ночью - +5...+10 градусов.
Местами пройдут кратковременные дожди, более обширная зона осадков ожидается в Латгале.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что начались погодные изменения - на Латвию надвигается первая волна жары.