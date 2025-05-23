Российская "радиостанция Судного дня" передала два загадочных сообщения
Российская военная станция УВБ-76, широко известная как "Жужжалка" или "радиостанция Судного дня", которая работает уже почти 50 лет, передала два загадочных сообщения за один день. В каждом из них звучали необычные слова и был слышен отчетливый голос.
Так называемая "Жужжалка" — одна из самых известных "номерных станций" в мире, предположительно действующая из России. Эти станции существуют десятилетиями и, как считают эксперты, используются для передачи закодированных сообщений разведке или военным. "Жужжалка" вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов и известна своими характерными звуковыми сигналами — монотонным жужжанием (отсюда и народное название) — которое иногда прерывается странными словами, фразами или цифрами.
Никакой официальной информации о принадлежности станции не существует. В прошлом высказывались предположения, что она может быть связана с российскими вооруженными силами или спецслужбами. Однако ни одно ведомство это не подтвердило, поэтому ее точное назначение и местоположение остаются неизвестными.
22 мая в 13:13 на волнах радиостанции прозвучало слово "беззлобие". Позже, в 14:24, эфир дополнился ещё одним необычным словом — "хрюкостяг". Это не первый случай, когда радиостанция транслирует одиночные или парные бессмысленные слова без объяснений или комментариев. Предыдущая активность была зафиксирована 19 мая — накануне предполагаемого телефонного разговора между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тогда эфир содержал два столь же абсурдных слова: "блефопуф" и "болтанка".
Передачи с бессмысленными, на первый взгляд, словами могут быть формой одноразовой шифровки, понятной только получателю с нужным дешифратором. Также есть мнение, что подобные трансляции могут быть частью психологических операций или испытаний систем связи. Каждое появление новых слов в эфире радиостанции вызывает интерес среди радиолюбителей, исследователей и конспирологов по всему миру. Несмотря на множество теорий, точное предназначение "Жужжалки" остается неизвестным, а загадочные передачи продолжают порождать новые вопросы.