Российская "радиостанция Судного дня" передала два загадочных сообщения

22 мая в 13:13 на волнах радиостанции прозвучало слово "беззлобие". Позже, в 14:24, эфир дополнился ещё одним необычным словом — "хрюкостяг". Это не первый случай, когда радиостанция транслирует одиночные или парные бессмысленные слова без объяснений или комментариев. Предыдущая активность была зафиксирована 19 мая — накануне предполагаемого телефонного разговора между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тогда эфир содержал два столь же абсурдных слова: "блефопуф" и "болтанка".