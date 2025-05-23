В ближайшие дни Латвию ждет переменчивая погода - от ливней до солнечных дней

В субботу сильный дождь ожидается в восточной Латвии. В Курземе небо станет светлее, кратковременные дожди пройдут местами. Температура воздуха ночью опустится до +6...+10 градусов, днем поднимется до +9...+14 градусов, в то время как в отдельных районах Курземе воздух ночью остынет до +3 градусов, а днем прогреется до +17 градусов.