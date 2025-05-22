Единый билет Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens - уже в июне: Рига готовится к удобным пересадкам

Как уже сообщалось, в марте Рижская дума поддержала запуск пилотного проекта единого билета, который продлится один год. На первом этапе билет будет действовать на маршрутах Rīgas satiksme и в A-зоне железнодорожной сети. В дальнейшем после завершения пилотного проекта его планируют внедрить и на более широкую сеть железнодорожных маршрутов.