Сюрприз: по уровню электрификации личного автотранспорта Латвия опережает некоторые богатые страны ЕС

Зато Латвия в лидерах Восточной Европы по доле электромобилей - 0,81% от всех легковушек. Это больше, чем в Эстонии (0,67%) и в Литве (0,42%). Но меньше, чем в столичном регионе Литвы - 1,3%. Вполне возможно, что если замерить число электрокаров в Таллине, то их окажется там больше, чем в ЛР. Однако, в ЕС Эстонию определили как один регион, как и Латвию. В Литве два региона - столичный и остальная страна.