Сюрприз: по уровню электрификации личного автотранспорта Латвия опережает некоторые богатые страны ЕС
Согласно недавно опубликованным данным, Латвия неожиданно оказалась в лидерах Восточной Европы по доле электромобилей. Зато обычных легковых авто у нас меньше, чем у других.
В ЕС сравнили автомобилизацию стран по регионам. Оказалось, что в 2023 году три региона с самым высоким уровнем автомобилизации находились в Италии: Валле-д'Аоста — 2295 легковых автомобилей на 1000 жителей, автономная провинция Тренто — 1521 автомобиль на 1000 жителей и автономная провинция Больцано/Бозен — 915 автомобилей на 1000 жителей. Среди десяти регионов с наивысшим уровнем автомобилизации шесть находились в Италии, а по одному — в Финляндии, Греции, Нидерландах и Чехии.
Латвия по этому показателю в отстающих - только 418 личных авто на тысячу жителей. В Эстонии машин гораздо больше - 630. В Литве - 599 на тысячу человек.
Здесь, правда, надо учитывать такой момент. Многие латвийские бизнесмены предпочитают регистрировать автопарки в Эстонии - так дешевле. В частности, очень многие каршеринговые авто в Риге ездят с эстонскими номерами. Так что в реальности машин в Латвии больше. Но насколько именно - мы не знаем, этому мешает жадность латвийских властей.
На другом конце шкалы находится заморский французский регион Майотт — только 83 легковых автомобиля на 1000 жителей. За ним следуют греческий Пелопоннес — 206 автомобилей и Французская Гвиана — 223 автомобиля на 1000 жителей. Среди десяти регионов с самым низким уровнем автомобилизации четыре находятся в Греции, два — во Франции, два — в Румынии, по одному — в Германии и Австрии. Примечательно, что среди них оказались и столичные регионы Берлин (340) и Вена (364). Видимо, в этих городах очень хороший общественный транспорт.
Зато Латвия в лидерах Восточной Европы по доле электромобилей - 0,81% от всех легковушек. Это больше, чем в Эстонии (0,67%) и в Литве (0,42%). Но меньше, чем в столичном регионе Литвы - 1,3%. Вполне возможно, что если замерить число электрокаров в Таллине, то их окажется там больше, чем в ЛР. Однако, в ЕС Эстонию определили как один регион, как и Латвию. В Литве два региона - столичный и остальная страна.
Другие регионы стран Восточной Европы, за редкими исключениями, обычно в виде столиц, сильно не дотягивают до Латвии по уровню электрификации личного транспорта. Латвия также опережает Испанию, Италию и Грецию.
Среди регионов ЕС с наибольшей долей электромобилей выделяются регионы в Нидерландах и Швеции. Самые высокие показатели зафиксированы в провинции Флеволанд (17,1%) в Нидерландах, в Стокгольме (10,7%) в Швеции, в столичном регионе Дании Ховедстаден и в Утрехте в Нидерландах (обе по 8,6%). Среди десяти регионов с наибольшей долей электромобилей пять находятся в Дании, два — в Нидерландах, два — в Швеции и один — в Бельгии.
Для сравнения: среди десяти регионов с наименьшей долей электромобилей (практически нулевой) шесть находились в Греции, два — в Испании и два — в Польше. В Греции, кстати, и обычных авто маловато, что опять-таки есть результат политики - налоги на легковые машины в этой стране очень высокие.