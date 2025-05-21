Папа римский дал добро: переговоры между Украиной и Россией могут пройти в Ватикане
Папа Римский Лев XIV подтвердил, что Ватикан готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Мелони проконсультировалась с новым понтификом после состоявшегося в понедельник телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, сообщила канцелярия премьера.
После этого разговора Трамп обсудил ситуацию с европейскими лидерами, в том числе с Мелони, и она была призвана подтвердить готовность папы принять переговоры в Ватикане. Мелони поговорила с папой и отметила "готовность Святого Отца принять у себя проходящие дискуссии между сторонами", говорится в заявлении ее канцелярии. Премьер выразила благодарность понтифику за "его непоколебимую приверженность миру".
Мелони также провела разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом других мировых лидеров, чтобы сохранить "тесную координацию" в вопросе мирных переговоров. На прошлой неделе Лев XIV, встречаясь с представителями восточных христианских церквей, предложил посредничество Ватикана между воюющими сторонами.