Папа римский дал добро: переговоры между Украиной и Россией могут пройти в Ватикане

После этого разговора Трамп обсудил ситуацию с европейскими лидерами, в том числе с Мелони, и она была призвана подтвердить готовность папы принять переговоры в Ватикане. Мелони поговорила с папой и отметила "готовность Святого Отца принять у себя проходящие дискуссии между сторонами", говорится в заявлении ее канцелярии. Премьер выразила благодарность понтифику за "его непоколебимую приверженность миру".