Президент Литвы предлагает другим странам присоединиться к их иску в Гаагу против Беларуси
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны региона могут поддержать иск Литвы в Международном суде ООН против Беларуси, обвиняя её в организации миграционного кризиса. Он подчеркнул, что ситуация продолжает обостряться и требует решительных действий.
Страны региона могут присоединиться к обращению Литвы в Гаагский суд с целью привлечения белорусского режима к ответственности за миграционный кризис, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. "Я думаю, что всегда есть возможность для наших партнеров присоединиться на более позднем этапе. Очень хорошо, что мы продемонстрировали лидерство. Мы в этом случае показываем, что то, что происходит в соседних странах, для нас неприемлемо", - заявил глава государства в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.
В понедельник Литва подала на Беларусь в Международный суд ООН иск из-за миграционного кризиса, спровоцированного режимом Александра Лукашенко, который, по мнению Министерства иностранных дел (МИД), нарушает международное право. По словам Науседы, нелегальная миграция "это не то, о чем мы говорим в прошедшем времени". "Это происходит снова, это постоянно создает напряженность на нашей границе. И только совсем наивный человек, наверное, не поймет, что это делается намеренно, что это направлено на намеренную эскалацию ситуации, на ее дестабилизацию, на создание дополнительных проблем как для наших государств, так и для Евросоюза в целом", - сказал президент.
По словам Науседы, Евросоюз стал сильнее после разразившегося в 2021 году миграционного кризиса. "Чего мы добились, так это того, что привлекли внимание Евросоюза к безопасности внешних границ, и в последних документах Европейского совета уже отражено, что, по сути, странам, которые непосредственно граничат со странами-агрессорами - Беларусью и Россией, необходимо уделять дополнительное внимание и выделять дополнительные финансы, чтобы они гарантировали общее благо - безопасность внешних границ Евросоюза", - отметил президент.
Как указал МИД Литвы, о причастности Минска к организации кризиса свидетельствует тот факт, что белорусские госпредприятия увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывающих мигрантов. Кроме того, по прибытии в Беларусь многие мигранты были препровождены к литовской границе белорусскими силами безопасности и вынуждены пересекать ее нелегально, часто в опасных и угрожающих жизни условиях. По данным Службы охраны госграницы Литвы, с начала миграционного кризиса в 2021 году литовские пограничники предотвратили 23,6 тыс. случаев нелегального проникновения в страну мигрантов из Беларуси. Одни и те же лица пытались незаконно пересечь границу несколько раз.