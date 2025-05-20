Президент Литвы предлагает другим странам присоединиться к их иску в Гаагу против Беларуси

В понедельник Литва подала на Беларусь в Международный суд ООН иск из-за миграционного кризиса, спровоцированного режимом Александра Лукашенко, который, по мнению Министерства иностранных дел (МИД), нарушает международное право. По словам Науседы, нелегальная миграция "это не то, о чем мы говорим в прошедшем времени". "Это происходит снова, это постоянно создает напряженность на нашей границе. И только совсем наивный человек, наверное, не поймет, что это делается намеренно, что это направлено на намеренную эскалацию ситуации, на ее дестабилизацию, на создание дополнительных проблем как для наших государств, так и для Евросоюза в целом", - сказал президент.