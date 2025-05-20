Поговорив с Путиным, Трамп заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня
Проведя между собой третий телефонный разговор в этом году, Трамп и Путин успели о нем отчитаться.
Как заявил российский президент Владимир Путин, он готов двигаться к мирному соглашению с Украиной, американский лидер намерения Путина подтверждает и обещает России «огромные возможности» в области торговли, когда закончится война.
Как сообщает BBC, президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что переговоры о прекращении огня Москва и Киев начинают незамедлительно. Причем вести их, по версии американского президента, они должны сами, без посредников. Неясно, что именно Трамп имеет в виду — стороны начали этот процесс еще на прошлой неделе в Стамбуле, но по итогам той встречи перемирие не выглядело близким. Разговор с Путиным прошел "очень хорошо", а его "тон и дух" были "превосходны", написал Трамп на платформе Truth Social.
Путин же готов работать с Украиной «над меморандумом о будущем мирном договоре». В этом документе, добавил Путин, среди принципов урегулирования пропишут и «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей». Условий в такой формулировке куда больше, чем в изначальном призыве Трампа прекратить стрелять на 30 дней, который поддержал и украинский президент Владимир Зеленский. По сравнению с мартом публичная позиция Путина о перемирии с Украиной практически не изменилось — да, в этот раз он не стал ее критиковать и перечислять «нюансы», но напомнил о «ясной» позиции России. «Главное для нас устранить первопричины этого кризиса», — вновь повторил Путин, не вдаваясь в подробности.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора Трампа и Путина заявил, что Киев и его партнеры рассматривают возможность организации встречи на высоком уровне между Украиной, Россией, США, странами ЕС и Британией в рамках усилий по прекращению войны. Выступая перед журналистами в Киеве, украинский лидер сказал, что надеется, что встреча состоится как можно скорее и что ее могут принять Турция, Ватикан или Швейцария. «Мы рассматриваем возможность встречи всех команд на высоком уровне», — цитирует его агентство Reuters.