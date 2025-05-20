Поговорив с Путиным, Трамп заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня

Путин же готов работать с Украиной «над меморандумом о будущем мирном договоре». В этом документе, добавил Путин, среди принципов урегулирования пропишут и «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей». Условий в такой формулировке куда больше, чем в изначальном призыве Трампа прекратить стрелять на 30 дней, который поддержал и украинский президент Владимир Зеленский. По сравнению с мартом публичная позиция Путина о перемирии с Украиной практически не изменилось — да, в этот раз он не стал ее критиковать и перечислять «нюансы», но напомнил о «ясной» позиции России. «Главное для нас устранить первопричины этого кризиса», — вновь повторил Путин, не вдаваясь в подробности.