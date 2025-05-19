Трамп сделал короткий звонок Зеленскому перед двухчасовым разговором с Путиным

Разговор Путина с Трампом длился около двух часов. После этого президент РФ отделался обычными общими фразами и сообщил журналистам, что "благодарит президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения". Путин заверил, что Россия "выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру".