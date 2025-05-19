Трамп сделал короткий звонок Зеленскому перед двухчасовым разговором с Путиным
Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным. Разговор длился два часа. Перед этим президент США поговорил с Владимиром Зеленским.
Перед разговором с Путиным Трамп сначала позвонил украинскому президентк Владимиру Зеленскому, сообщает ТСН. Трамп и Зеленский обсудили конкретные шаги, необходимые для завершения полномасштабной войны. Они договорились созвониться еще раз, уже по результатам разговора президента США и Путиным, для "синхронизации" дальнейших действий.
Разговор Путина с Трампом длился около двух часов. После этого президент РФ отделался обычными общими фразами и сообщил журналистам, что "благодарит президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения". Путин заверил, что Россия "выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру".