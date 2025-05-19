Словно кроваво-красная вишенка на черном шоколадном торте, испеченном музунгу Браже, выделяется тот факт, что в Уганде в 2023 году был принят один из самых жестоких в мире законов против геев и лесбиянок. Теперь за сексуальные отношения между двумя людьми одного пола в Уганде можно совершенно спокойно получить пожизненное заключение, а особенно неисправимым гомосексуалам за их "грехи" грозит даже смертная казнь. В свою очередь за попытки нормализации или пропаганды гомосексуальности предусмотрено наказание до 20 лет тюрьмы. Таким образом, практически все члены правительства и коалиции Эвики Силини, чей единственный реальный успех до сих пор — ратификация Стамбульской конвенции и легализация регистрации однополых партнерств, в "дружественной" теперь для Латвии Уганде получили бы тюремные сроки до 2044 года, отбывая их в антисанитарных условиях угандийской тюрьмы.