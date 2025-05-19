Музунгу Браже в самой черной Африке
Любимый публицист т.н. латвийской политической элиты, в том числе партийной верхушки "Нового Единства", борец с коллаборантами советской оккупационной власти Лато Лапса время от времени выпускает интересные путевые книги. Одной из самых увлекательных стала его работа "Музунгу в самой черной Африке", в которой автор рассказывает о своих приключениях в джунглях и городках Конго.
Словом музунгу в этом уголке Африки с XVIII века называют белокожих путешественников, которые, движимые неясной потребностью, рисковали жизнью, исследуя и описывая местные племена каннибалов. Какая же такая неясная потребность побуждает министра иностранных дел Байбу Браже в самое опасное для Латвии время становиться таким "музунгу" и отправляться в разные дипломатические "путешествия" вместе с потомками этих самых каннибалов?
Тусовка представителей диктатур в Министерстве иностранных дел
В третью неделю мая, в самом центре Риги, в Министерстве иностранных дел прошел довольно своеобразный международный форум с безнадежно пустым названием — "Латвия и государства Африки: содействие устойчивости и развитию с помощью цифровых решений". Форум открыла министр иностранных дел Байба Браже и гость из далекой Африки — министр иностранных дел Уганды Одонго Джедже Абубакар.
Лучшего партнера для африканского путешествия Браже, пожалуй, было бы трудно найти: Уганда — это настоящий маяк демократии в Африке, где с далекого 1986 года (когда сама Байба только что вступила во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, т.е. в комсомол) пост президента занимает диктатор Йовери Кагута Мусевени Тибухабурва. Конечно, можно сказать, что с таким не слишком свирепым диктатором Латвия вполне может сотрудничать — ведь по сравнению с прежним угандийским диктатором Иди Амином нынешний автократ Мусевени выглядит вполне умеренно. С этим трудно не согласиться — тот же Иди Амин, к примеру, печально прославился своей изысканной каннибальской гастрономией: в его холодильнике всегда находилась какая-нибудь часть тела бывшего политического противника...
Но все это было бы пустяками, если бы прямо в центре Риги музунгу Браже не продемонстрировала образец политического лицемерия. Эта министр из правильства Эвики Силини с шатким большинством заливает соцсети пылкими речами о поддержке Украины, при этом абсолютно не стесняясь выстраивать тесные связи с африканским государством, чьи отношения с фашистской Россией почти столь же близки, как у нашего соседа — Беларуси.
Уганда, напомним, была одной из тех стран-членов ООН, которые в марте 2022 года отказались осудить полномасштабное вторжение России в Украину. За такое лояльное поведение этот африканский союзник России недавно получил щедрую награду — в августе 2024 года стало известно, что Москва предоставила Уганде военную помощь на сумму не менее 100 миллионов долларов США.
Это не случайность — сын и наследник диктатора Мусевени, Мухузи Кайнеругаба, одновременно является и главнокомандующим мощной угандийской армии. Он никогда не скрывал своего восхищения величием российского диктатора Путина. Совсем недавно Мухузи громко заявлял о своей готовности отправить угандийских солдат на помощь воюющему режиму Москвы, чтобы помочь ему "защититься от угроз со стороны империалистов".
Словно кроваво-красная вишенка на черном шоколадном торте, испеченном музунгу Браже, выделяется тот факт, что в Уганде в 2023 году был принят один из самых жестоких в мире законов против геев и лесбиянок. Теперь за сексуальные отношения между двумя людьми одного пола в Уганде можно совершенно спокойно получить пожизненное заключение, а особенно неисправимым гомосексуалам за их "грехи" грозит даже смертная казнь. В свою очередь за попытки нормализации или пропаганды гомосексуальности предусмотрено наказание до 20 лет тюрьмы. Таким образом, практически все члены правительства и коалиции Эвики Силини, чей единственный реальный успех до сих пор — ратификация Стамбульской конвенции и легализация регистрации однополых партнерств, в "дружественной" теперь для Латвии Уганде получили бы тюремные сроки до 2044 года, отбывая их в антисанитарных условиях угандийской тюрьмы.
И нужно признать: налаживание теплых отношений с дико гомофобной Угандой можно расценивать как особенно циничный намек в адрес нынешнего обитателя Рижского замка — не зря в Старой Риге ходят настойчивые слухи, что это кресло приглянулось одной особенно настойчивой музунгу.
Навязчивая одержимость МИДа глупостями в разгар войны
Пока латвийские общественные медиа целую неделю озабочены заграничными командировочными сверхспособного мэра Огре Эгила Хелманиса на целых 400 000 евроцентов (!), у них не нашлось ни времени, ни редакционного желания подготовить хотя бы один аналитический материал, который бы проанализировал перипетии "розовой мечты" министра и чиновников Министерства иностранных дел — получения кресла непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Этот политико-туристический проект МИДа обошелся в огромную сумму и предполагает валяние в одной грязи с такими странами, как Уганда и прочие диктатуры, лишь бы заручиться их голосами за кандидатуру Латвии в этом полностью импотентном органе ООН.
Следует признать, что это увлечение латвийской дипломатии — попасть в кресло члена СБ ООН на пару лет — есть ни что иное, как профессиональный кретинизм, который зародился и развивался во времена бесконечного министерского срока последнего настоящего министра иностранных дел (Кариньш не считается). Если до февраля 2022 года такой дорогой проект еще можно было как-то оправдать, то после начала полномасштабной войны в Украине одержимость этой "блестящей побрякушкой" уже представляет угрозу безопасности Латвии, так как отнимает и, в случае успеха, будет и дальше отнимать значительную часть ресурсов и потенциала латвийской дипломатии.
Тем не менее, профессиональный кретинизм и самолюбование не позволяют МИДу отказаться от этого дорогого и бессмысленного проекта. Ведь, видите ли, Латвия — одна из немногих стран Европы, которая еще не сидела в кресле этой болтливой структуры ООН. Литва и Эстония сидели, а Латвия — нет. Как тут нажать стоп-кран?
В результате у Министерства иностранных дел уже сейчас и в обозримом будущем будет гораздо меньше ресурсов, которые можно было бы направить на развитие реальных инициатив по укреплению безопасности Латвии. Например, в условиях полной иллюзорности пресловутой 5-й статьи НАТО, единственными реальными мерами укрепления безопасности остаются детальные двусторонние соглашения о взаимной военной и другой помощи с нашими наиболее способными и близкими соседями.
Но вместо того чтобы день и ночь работать ради безопасности Латвии — регулярно ночуя в Варшаве, Киеве, Таллине, Вильнюсе, Стокгольме и Хельсинки — музунгу Браже отправилась в свое африканское путешествие, чтобы реализовать личную мечту каждого честолюбивого дипломата маленькой страны: посидеть в кресле члена Совбеза ООН и получить возможность сочно отругать в прямом эфире представителя фашистской России Василия Небензю.