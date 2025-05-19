Centrālā laboratorija первой в Латвии предлагает ДНК-тест риска болезни Альцгеймера

«Наличие APOE4 — не приговор, а ценная информация. Зная о риске, человек может заранее изменить образ жизни, активнее следить за своим здоровьем и чаще проходить обследования. ДНК-тест особенно полезен тем, у кого в семье уже были случаи болезни Альцгеймера, а также людям, замечающим ранние когнитивные изменения», — добавляет Осите. Анализ можно сдать как по направлению врача, так и по собственной инициативе, сдав кровь в любом из пунктов приема Centrālā laboratorija.