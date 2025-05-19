Centrālā laboratorija первой в Латвии предлагает ДНК-тест риска болезни Альцгеймера
Centrālā laboratorija внедрила новый генетический анализ — ДНК-тест риска болезни Альцгеймера, который позволяет определить варианты гена аполипопротеина E (APOE), связанного с деменцией. Этот тест дает возможность своевременно оценить генетическую предрасположенность человека к развитию болезни и принять меры профилактики. В Латвии эта услуга — новинка, и Centrālā laboratorija — одна из первых лабораторий, предлагающих ее широкой публике.
«Мы продолжаем инвестировать в новые услуги, чтобы предоставить каждому жителю Латвии современные и персонализированные решения в сфере здравоохранения. Новая автоматизированная лаборатория позволяет нам работать еще эффективнее и активнее внедрять новые методы лабораторных исследований. Мы гордимся тем, что стали одними из первых в Латвии, кто предлагает генетическое исследование для оценки риска болезни Альцгеймера, тем самым укрепляя раннюю диагностику и профилактику заболеваний», — подчеркивает председатель правления Centrālā laboratorija Зане Кактиня.
Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, вызывающее постепенное ухудшение памяти, мышления, речи и поведения. Чаще всего она поражает людей старше 65 лет, однако встречается и в более молодом возрасте. На развитие болезни влияют возраст, пол и генетические факторы.
«Анализ гена APOE помогает выявить генетические факторы риска, связанные с болезнью Альцгеймера. Хотя наличие предрасположенности не означает, что болезнь обязательно разовьется, тест позволяет пациентам и врачам быть на шаг впереди — следить за здоровьем, корректировать образ жизни и при необходимости начинать лечение. Возраст, пол и генотип изменить невозможно, но около 40% факторов риска можно снизить, контролируя образ жизни и сопутствующие заболевания, такие как гипертония, диабет или ожирение», — поясняет руководитель лаборатории Centrālā laboratorija, врач Яна Осите.
Одним из ключевых генетических факторов риска является наличие варианта APOE4. У гена APOE существуют три основные аллели — APOE2, APOE3 и APOE4. Именно APOE4 наиболее тесно связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. У носителей одной копии APOE4 риск возрастает в 3–4 раза по сравнению со средней популяцией, а при двух копиях — в 9–15 раз, причем болезнь может начаться раньше. Тест позволяет определить унаследованные аллели и понять, насколько велик риск развития болезни.
«Наличие APOE4 — не приговор, а ценная информация. Зная о риске, человек может заранее изменить образ жизни, активнее следить за своим здоровьем и чаще проходить обследования. ДНК-тест особенно полезен тем, у кого в семье уже были случаи болезни Альцгеймера, а также людям, замечающим ранние когнитивные изменения», — добавляет Осите. Анализ можно сдать как по направлению врача, так и по собственной инициативе, сдав кровь в любом из пунктов приема Centrālā laboratorija.
Для теста используется образец крови, специальной подготовки не требуется.
Благодаря новой клинической лаборатории — самой современной в странах Балтии, в которую инвестировано 4,2 миллиона евро, Centrālā laboratorija может расширять спектр инновационных анализов и обеспечивать общественности доступ к персонализированной медицинской помощи.
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