За что попадали в Алькатрас и как пытались оттуда сбежать? История самой неприступной тюрьмы в Америке, которую Трамп пообещал снова открыть

Что представлял собой Алькатрас в то время, мы знаем из отчета начальника Департамента Калифорнии генерала Нельсона Майлза. Несколько сотен обитавших на острове заключенных — проштрафившихся солдат и офицеров — отбывали сроки от 1 месяца до 20 лет. Камеры с голыми кирпичными стенами были неестественно маленькими, напоминая скорее гробы, они не отапливались и подолгу стояли сырыми. Однако заключенные проводили в них только ночь: с подъемом часть отправлялась на работы на «большую землю», часть были трудоустроены на ремонтных работах на острове. Порка, ношение тяжелых колодок и клеймение дезертиров остались далеко в прошлом, зато в распоряжении заключенных были библиотека, открытая до девяти вечера, некое подобие кают-кампании для отдыха и достаточно расслабленное отношение надзирателей, оставлявшее варианты для побега. Большинство успешных попыток (фиксировались далеко не все) предпринимались во время работ на материке, но некоторым удавалось сбежать прямо с острова. Один из таких случаев произошел в 1890 году, когда двое заключенных сразу после завтрака в 5:30 утра тайком спустились к причалу и на одной из весельных лодок направились к берегу. Быстроходный катер охраны на паровом ходу бросился в погоню слишком поздно: беглецы добрались до материка и скрылись из виду, так что охранникам оставалось лишь доставить лодку обратно на остров.