Мрачное предсказание, похоже, сбывается: смерть интернета превращается из теории заговора в реальность
Интернет мертв — и мы сами его добиваем? Именно это утверждает так называемая «Теория мертвого интернета» (Dead Internet Theory).
Как сообщает Huffingtonpost, это теория заговора, получившая широкую популярность в 2021 году благодаря посту на форуме Agora Road. Однако все больше признаков указывает на то, что эта теория становится не просто параноидальной фантазией, а пугающим пророчеством — с весьма серьезными последствиями.
Согласно этой теории, правительства якобы используют искусственный интеллект для манипуляции населением — предположение, характерное для множества подобных теорий заговора. Но там, где конспирологи действительно попали в точку, — это в описании нашествия ботов и фальшивого контента. Согласно отчету компании Imperva, занимающейся кибербезопасностью, более половины интернет-трафика в 2024 году генерировалось ботами. Иными словами, онлайн-взаимодействия между людьми постепенно вытесняются программами, имитирующими человеческое поведение.
«Чтобы понять «Теорию мертвого интернета», достаточно осознать, что интернет, который ты знал и любил последние десятилетия, исчез», — объясняет в интервью HuffPost Джейк Рензелла, преподаватель информатики из Университета Нового Южного Уэльса. «Эпоха, когда большая часть контента в интернете создавалась людьми, закончилась. Мы - пользователи второго сорта».
Рост искусственного контента в значительной степени связан с развитием генеративного ИИ, ставшего массовым с появлением ChatGPT в конце 2022 года. С тех пор интернет заполонили видео, созданные с помощью Midjourney, всевозможные чат-боты, а также виртуальные инфлюенсеры, которых можно собрать за несколько кликов. Тем не менее, как подчеркивает Рензелла, проблемы начались задолго до ChatGPT.
«Для создания автоматического контента вовсе не обязательно использовать генеративный ИИ, — говорит он. — Например, если я хочу продвинуть себя как кандидата на выборах, я могу создать тысячу аккаунтов в Twitter, которые будут повторять одно и то же сообщение. А с помощью ИИ я могу дать команду: “Говори на разные темы, но при этом упоминай, что стоит за меня голосовать”. В итоге получу тысячи уникальных сообщений, и отследить ботов будет практически невозможно».
Одной из главных причин деградации интернета стало стремление к наживе. Интернет больше не оптимизируется ради удобства или развлечения, отмечает Financial Times, а ради кликов, покупок и бесконечного прокручивания контента. Такая среда идеально подходит для пропаганды, как, например, российской, главная цель которой — наводнить платформы и посеять хаос.
Чтобы защититься в умирающем интернете, где, как предсказывает Futurism, к 2026 году 90% контента будет создано ИИ, необходима бдительность. Следует критически относиться к увиденному, особенно к тому, что вызывает сильные эмоции, и не полагаться на то, что по ту сторону экрана — человек. По мнению Рензеллы, вероятен также переход к более закрытым форматам общения — например, к таким платформам, как Discord. Это способ создавать сообщества, которые пока еще остаются недоступными для ботов.
Ранее мы сообщали о том, что популярность ChatGPT продолжает достигать новых высот. Мобильный клиент чат-бота уже стал самым загружаемым приложением в мире (без учета игр), обогнав обычных претендентов на первое место, Instagram и TikTok.