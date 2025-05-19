Мрачное предсказание, похоже, сбывается: смерть интернета превращается из теории заговора в реальность

Чтобы защититься в умирающем интернете, где, как предсказывает Futurism, к 2026 году 90% контента будет создано ИИ, необходима бдительность. Следует критически относиться к увиденному, особенно к тому, что вызывает сильные эмоции, и не полагаться на то, что по ту сторону экрана — человек. По мнению Рензеллы, вероятен также переход к более закрытым форматам общения — например, к таким платформам, как Discord. Это способ создавать сообщества, которые пока еще остаются недоступными для ботов.