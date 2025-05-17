"Похмелье, которое хочется забыть": в Британии издеваются над группой, которая представляет ее на "Евровидении". Досталось и Латвии

Юмора им не занимать: "В других номерах звучали тяжелые темы: отсутствующих отцов (Чехия), токсичных отношений (Сербия) и родителя, умирающего от рака (Франция — хотя вокал был великолепен). А ведь большинство приходит на "Евровидение" за легким, пузырящимся весельем, не так ли?"