"Похмелье, которое хочется забыть": в Британии издеваются над группой, которая представляет ее на "Евровидении". Досталось и Латвии
Британская газета The Telegraph оказалась невысокого мнения о девичей группе Remember Monday, которая представляет в этом году Великобританию на песенном конкурсе "Евровидения". Латвийскую же группу Tautumeitas британцы сравнили с ирландской певицей Энией.
"69-й выпуск самого яркого и китчевого музыкального конкурса в мире начался во вторник довольно мирно — шведы, любящие сауну, произвели фурор. Однако второй полуфинал "Евровидения" оказался куда напряженнее", - пишет издание.
"Для Великобритании это напряжение было особенно ощутимым. Название ее сбивчивой кантри-поп композиции — What The Hell Just Happened? ("Что, черт возьми, только что произошло?") — идеально отражало растерянную реакцию в зале", - иронизирует газета.
"Девичья группа Remember Monday точно попадала в гармонию, но песню погубили резкие смены темпа, невыразительная аранжировка и костюмы — блестящие корсеты, напоминающие местный рождественский спектакль, — которые совсем не подходили для такой помпезной сцены".
"Песня вдохновлена дикой ночной вечеринкой. А звучала как неизбежное, унылое похмелье", - шутят британские журналисты.
Юмора им не занимать: "В других номерах звучали тяжелые темы: отсутствующих отцов (Чехия), токсичных отношений (Сербия) и родителя, умирающего от рака (Франция — хотя вокал был великолепен). А ведь большинство приходит на "Евровидение" за легким, пузырящимся весельем, не так ли?"
"К счастью, австралиец Go-Jo именно это и обеспечил с мультяшным, наполненным намеками номером Milkshake Man ("Молочный человек"). "Попробуй мой особый коктейль", — пел он в восторженный зал, предлагая "карамельный банан, который нужно увидеть своими глазами".
"Участнице от Мальты Мириане Конте организаторы заставили изменить название песни с Kant (в переводе с мальтийского — "песня", но созвучно с английским ругательством) на Serving. Однако озорной настрой она сохранила. Как и финка Эрика Викман, завершившая свой рок-номер Ich Komme ("Я прихожу") полетом на золотом микрофонном стенде фаллической формы, из которого сыпались искры".
"Ирландия, неожиданно, представила гиперактивный транс-гимн от норвежской певицы с голосом, будто после употребления гелия, по имени Emmy — она воображала более радужную судьбу для советской собаки-космонавта Лайки. На экранах за ней астронавты маршировали как будто в космическом аэробном классе".
"Латвия представила самую психоделическую сторону Энии, а Армения выставила на сцену накачанного, полураздетого чувака, топтавшегося на беговой дорожке", - пишет The Telegraph.
Сравнение Tautumeitas с замечательной ирландской певицей, на наш взгляд - не самое плохое. Посмотрим, как латвийскую группу оценят сегодня в финале "Евровидения" зрители, а не британские снобы-журналисты.