В Стамбуле прошли переговоры Украины и России, а Трамп заявил, что встретится с Путиным

В свою очередь резидент США Дональд Трамп заявил, что может позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны. На борту самолета Air Force One во время вылета из Абу-Даби он сказал журналистам, что должен встретиться с Путиным и они встретятся. "Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, мы решим эту проблему, а может, и нет, но, по крайней мере, мы будем знать. А если не решим, то это будет очень интересно", - сказал президент США.