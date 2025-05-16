В Стамбуле прошли переговоры Украины и России, а Трамп заявил, что встретится с Путиным
В Стамбуле прошла встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны. Во время встречи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна считает важным, чтобы Россия и Украина прислушались к призывам президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по заключению мира.
Он добавил, что стамбульские переговоры должны завершиться российско-украинским саммитом. "Россия и Украина должны выбрать между достижением мирного соглашения или продолжением новых смертей", - подчеркнул Фидан.
В то же время украинский дипломатический источник сообщил Axios, что делегация РФ планирует вылететь в аэропорт сразу после встречи, а не оставаться в Стамбуле, чтобы обсудить прекращение огня, передает УНИАН со ссылкой на Clash Report.
В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram, что россияне во время переговоров хотят строить ассоциации с 2022 годом, однако сейчас эта встреча по сравнению с предыдущей не отличается только местом проведения. "Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры - это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают", - заверил он.
Российская делегация в последнюю минуту перед переговорами потребовала, чтобы американская сторона не присутствовала на встрече, сообщает Суспільне, ссылаясь на источники в украинской делегации. "По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть", - отметили журналистам в украинской делегации.
Источник добавил, что представители Украины приехали с четкими мандатами и готовностью обсуждать прекращение огня, а также встречу российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
В свою очередь резидент США Дональд Трамп заявил, что может позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны. На борту самолета Air Force One во время вылета из Абу-Даби он сказал журналистам, что должен встретиться с Путиным и они встретятся. "Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, мы решим эту проблему, а может, и нет, но, по крайней мере, мы будем знать. А если не решим, то это будет очень интересно", - сказал президент США.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Путин вечером может провести международный телефонный разговор".
В 15:30 переговоры между Украиной и Россией закончились. Встреча продолжалась менее двух часов. Сообщается, что во время переговоров требования России "были заранее неприемлемыми и выходили далеко за рамки того, что обсуждалось ранее". "Некоторые из требований России включали вывод украинских войск с ее территории для обеспечения прекращения огня", пишет Sky News со ссылкой на источники. Собеседник добавляет, что "были и другие заранее неприемлемые требования".
Заявление главы украинской делегации Рустема Умерова.
По словам министра обороны, на переговорах в Стамбуле обсуждались вопросы прекращения огня, гуманитарный аспект, а также возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Путиным. "В ближайшее время должен пройти обмен "1000 на 1000". Мы знаем дату, но пока говорить не будем", - сказал он.
Что касается прекращения огня, то "обсуждались все модальности", но детали будут сообщены позже. Что касается встречи с Путиным, то, по его словам, над ее организацией работают. Министр отметил также, что сейчас нужно сосредоточиться на обмене, после чего будет сообщено о дальнейших шагах в переговорах, пишет RBC.
Заявление главы российской делегации Владимира Мединского.
"В целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт. В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными "1000 на 1000" человек", - отметил он.
Второй момент, по его словам, - это украинский запрос на прямые переговоры Зеленского с Путиным. Его приняли к сведению. Третий - обе стороны должны подготовить план прекращения огня. "Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наш переговоры", - добавил Мединский.
Корреспондент издания The Economist Оливер Кэрролл утверждает, что во время переговоров Мединский заявил украинцам: «Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?»
По словам журналиста, Мединский сказал, что «Швеция была бы великой державой и сегодня, если бы не это». Источник Кэрролла отметил, что подобная риторика не была чем-то необычным в рамках переговоров с представителем РФ.
По словам журналиста, представители РФ заявили, что пойдут на прекращение огня, только если Украина выведет войска из четырех областей, которые Россия не контролирует целиком. По его словам, РФ также грозила взять под контроль еще два региона: Харьковскую и Сумскую области.
Позже Владимир Зеленский и другие лидеры с саммита Европейского политического сообщества в Албании созвонились с Трампом. "Обсудили встречу в Стамбуле. Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций", - сказал он.
Президент Украины добавил: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну.