Американцы начали массово скупать дома в странах Европы. Рост продаж феноменальный
Покупки вилл гражданами США в Испании выросли на 57 % в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, несмотря на прекращение действия популярной программы "золотой визы" в апреле.
Как сообщает The Daily Beast, американцы массово покидают США, стремясь сбежать от "бесконечного кошмара Трампа". Американцы стали самой быстрорастущей группой среди иностранных покупателей недвижимости в Испании. Отели на Майорке, которые ранее в основном ориентировались на британских туристов, теперь называют американцев своим приоритетом, передает Majorca Daily Bulletin.
Согласно данным Испанского регистра недвижимости, американцы приобрели 520 объектов недвижимости по всей стране. Особенный интерес к переезду в Испанию проявляют представители ЛГБТК+ сообщества и американцы латиноамериканского происхождения — они отмечают, что в США сталкиваются с дискриминацией.
«Спрос со стороны американцев на недвижимость в Испании растет с 2020 года, но феноменальный рост в первом квартале этого года, вероятно, связан с политической ситуацией и возвращением Дональда Трампа на арену, что подталкивает многих американцев голосовать ногами», — заявил Марк Стаклин, управляющий независимым порталом Spanish Property Insight.
Грэм Хант, владелец агентства Valencia Property, отметил, что американцы — его главные клиенты, стремящиеся уехать от «продолжающегося кошмара Трампа». «В прошлом году американцы составили 34% от всех наших покупателей — это была крупнейшая группа по национальности. Если текущие темпы сохранятся, то к концу года рост может составить 100% по сравнению с прошлым годом», — добавил Хант.
При этом все больше европейцев теперь предпочитают избегать поездок в США. Эксперты оценили это как негласное, но ощутимое выражение недовольства нынешней администрацией.