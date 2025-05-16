Американцы начали массово скупать дома в странах Европы. Рост продаж феноменальный

Грэм Хант, владелец агентства Valencia Property, отметил, что американцы — его главные клиенты, стремящиеся уехать от «продолжающегося кошмара Трампа». «В прошлом году американцы составили 34% от всех наших покупателей — это была крупнейшая группа по национальности. Если текущие темпы сохранятся, то к концу года рост может составить 100% по сравнению с прошлым годом», — добавил Хант.