Сегодня местами ожидается мокрый снег, в 1951 году в Дагде был снежный покров высотой в 10 см аж 29 мая

Уже сообщалось, что самые сильные осадки в виде дождя и мокрого снега в пятницу пройдут утром и в первой половине дня в Видземе, включая столицу, и в середине дня в Курземе. В Видземе и Курземе действует желтое предупреждение о сильном дожде - количество осадков может достигнуть 25 миллиметров. Днем, начиная с юго-востока страны, облачность уменьшится и засияет солнце, но во второй половине дня и вечером во многих местах снова пройдет кратковременный дождь, возможен град. Ветер будет преимущественно слабым, при осадках порывами до 18 метров в секунду.