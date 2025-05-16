Без бумажки нет отмашки: в аэропортах Кипра ввели необычное правило, сбивающее с толку иностранцев

Как сообщает "Вестник Кипра", граждане Европейского союза, Европейской экономической зоны и третьих стран, с которыми у Республики Кипр действует безвизовый режим (например, Великобритании, Израиля, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др.), при прилете и вылете должны пройти автоматизированный контроль личности. Для этих целей в зоне паспортного контроля установлены автоматы Border Xpress. После сканирования паспорта они печатают результаты своей проверки на отдельном листке, который затем необходимо отдать офицеру полиции, проводящему второй этап проверки. Таким образом, контроль личности происходит дважды – сперва с помощью автомата, затем лично сотрудником полиции. В итоге на паспортном контроле образуются очереди, которые в туристический сезон могут достигать огромных размеров, не говоря уже о том, что такая практика полностью нивелирует плюсы от электронной идентификации. В других странах ЕС, где проводится электронный контроль, нет необходимости отдавать распечатанную квитанцию полицейскому или пограничнику.