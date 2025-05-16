Без бумажки нет отмашки: в аэропортах Кипра ввели необычное правило, сбивающее с толку иностранцев
После автоматической проверки документов граждане Евросоюза и тех стран, с которыми у Республики Кипр установлен безвизовый режим, обязаны пройти повторную ручную проверку. Это вызывает недоумение у приезжающих, а летом – затяжные очереди.
Как сообщает "Вестник Кипра", граждане Европейского союза, Европейской экономической зоны и третьих стран, с которыми у Республики Кипр действует безвизовый режим (например, Великобритании, Израиля, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др.), при прилете и вылете должны пройти автоматизированный контроль личности. Для этих целей в зоне паспортного контроля установлены автоматы Border Xpress. После сканирования паспорта они печатают результаты своей проверки на отдельном листке, который затем необходимо отдать офицеру полиции, проводящему второй этап проверки. Таким образом, контроль личности происходит дважды – сперва с помощью автомата, затем лично сотрудником полиции. В итоге на паспортном контроле образуются очереди, которые в туристический сезон могут достигать огромных размеров, не говоря уже о том, что такая практика полностью нивелирует плюсы от электронной идентификации. В других странах ЕС, где проводится электронный контроль, нет необходимости отдавать распечатанную квитанцию полицейскому или пограничнику.
По словам местных властей, на такой практике настаивает полиция Кипра, которая требует оставить в аэропортах «двухфакторную идентификацию» – сначала современным технологическим, а затем более традиционным методом. Планов отказаться от такой практики нет. «Использование интерактивных киосков основывается на идее, что конечное решение касательно каждого конкретного пассажира принимается фактором «человек», а не фактором «технология». Таково требование полиции», – заявляют власти.
Любой путешественник старается выбраться из аэропорта как можно быстрее. Но часто не получается. Однако, сотрудники аэропорта недавно рассказали, как первым получить багаж после приземления. Это весьма простой трюк.