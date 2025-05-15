Европейские фермеры стали зависимы от дешевых российских удобрений - евродепутат из Латвии придумала, как с этим бороться
Многие страны Европейского союза (ЕС) и фермеры стали зависимыми от дешевого импорта удобрений из России, которые производятся с использованием российского газа, подчеркнула депутат Европейского парламента Инесе Вайдере.
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на офис политика, Комитет Европейского парламента по международной торговле большинством голосов поддержал подготовленный Вайдере доклад по регламенту о введении новых тарифов на продукцию из России и Беларуси. Принятый в комитете правовой акт предусматривает постепенное прекращение импорта удобрений и всех сельскохозяйственных продуктов из России.
По словам Вайдере, недопустимо, что спустя три года после начала полномасштабной войны некоторые страны ЕС все еще продолжают в больших объемах закупать российскую продукцию, тем самым финансируя российскую военную машину.
Новые правила предусматривают введение тарифов на сельскохозяйственные продукты и минеральные удобрения из России и Беларуси. Депутат Европарламента отметила, что в прошлом году ЕС импортировал из России удобрений на сумму 1,5 миллиарда евро, причем объемы даже увеличились. Политик подчеркнула, что продолжая такую торговлю, ЕС фактически продолжает финансировать войну Путина против Украины.
Вайдере пояснила, что повышение тарифов на продовольственные товары, произведенные в России и Беларуси, приведет к преимуществу для европейских производителей, так как снизит конкуренцию. Что касается индустрии удобрений, то это создаст возможность развивать производство в самой Европе, поскольку ранее из-за импорта дешевой российской продукции европейские предприятия иногда были вынуждены приостанавливать свою деятельность. Инесе Вайдере указала, что новые правила учитывают интересы как производителей удобрений в ЕС, так и самих фермеров. Тарифы будут вводиться постепенно в течение трех лет. Это позволит фермерам адаптироваться, а рынкам удобрений — стабилизироваться.