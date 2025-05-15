Европейские фермеры стали зависимы от дешевых российских удобрений - евродепутат из Латвии придумала, как с этим бороться

Вайдере пояснила, что повышение тарифов на продовольственные товары, произведенные в России и Беларуси, приведет к преимуществу для европейских производителей, так как снизит конкуренцию. Что касается индустрии удобрений, то это создаст возможность развивать производство в самой Европе, поскольку ранее из-за импорта дешевой российской продукции европейские предприятия иногда были вынуждены приостанавливать свою деятельность. Инесе Вайдере указала, что новые правила учитывают интересы как производителей удобрений в ЕС, так и самих фермеров. Тарифы будут вводиться постепенно в течение трех лет. Это позволит фермерам адаптироваться, а рынкам удобрений — стабилизироваться.