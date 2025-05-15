В пятницу ожидаются сильные дожди и даже мокрый снег

Самые сильные осадки пройдут по стране с востока, начиная со второй половины ночи. Снег ожидается в Видземе и на севере Латгале. Юг страны будет затронут осадками незначительно. Ночью небо временами прояснится, днем в Латгале, а вечером и в других регионах будет солнечно. Ветер будет преимущественно слабым, в начале ночи в Курземе порывы северного и северо-восточного ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -1...+5 градусов, максимальная дневная температура составит +6...+13 градусов.