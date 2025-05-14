В Латгале, чтобы поддержать развитие молодежи, предлагают открыть кадетскую школу
В Латгалe рассматривается возможность создания профессиональной средней школы с военным уклоном по примеру школы им. полковника Оскара Калпакса. Планируется использовать уже существующую образовательную инфраструктуру, чтобы укрепить безопасность региона и поддержать развитие молодежи.
Министерство обороны получило предложения ряда латгальских самоуправлений о создании в Латгале профессиональной средней школы с военным уклоном по образцу профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпакса. Сейчас идет рассмотрение поступивших предложений.
Как сообщалось, идея создания школы обсуждалось в ходе разработки плана действий "Для экономического роста восточного приграничья Латвии и укрепления безопасности на 2025-2027 годы" и была включена в план мероприятий.
Первоочередным является намерение не построить что-то новое, а изыскать возможность использования уже существующей инфраструктуры образовательных учреждений по аналогии с профессиональной средней школой им. Калпакса, которая использует существующую образовательную инфраструктуру.
Средняя школа им. Калпакса основана 1 июля 2021 года. Это учреждение среднего образования с военной направленностью. Помимо общеобразовательных предметов, особый акцент делается на физической подготовке молодежи и развитии лидерских навыков.