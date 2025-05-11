На этой неделе в Латвии наконец станет теплее - до +15 градусов

Синоптики поясняют, что на неделе, последовавшей после государственных праздников, в Латвию поступили холодные воздушные массы, в связи с чем ночи были холодными. Столбики термометров опускались ниже нулевой отметки, во многих районах наблюдались заморозки, в отдельных местах даже шел снег.