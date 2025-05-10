Публичным партнером по строительству футбольного стадиона станет Латвийский национальный центр спорта

Латвийский национальный центр спорта (ЛНЦС) будет публичным партнером по строительству национального футбольного стадиона на Луцавсале, сообщила советник по коммуникации премьер-министра Эвики Силини Анна Удре. На данный момент состоялось восемь заседаний рабочей группы, созданной премьер-министром для разработки решений по публично-частному партнерству (ПЧП) для реализации проекта стадиона, в ходе которых достигнута договоренность о том, что ЛНЦС будет публичным партнером. Также определены конкретные задачи Латвийской федерации футбола (ЛФФ), ЛНЦС и Рижской думы по дальнейшим действиям, определена последовательность разработки решений и начата разработка возможной модели финансирования проекта.