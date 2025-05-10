В Эстонии в лотерее выиграли почти 5 млн евро - победитель пока не объявился
В пятницу в Эстонии был выигран второй по величине за всю историю джекпот Eurojackpot — почти 4,85 млн евро.
В состоявшемся в пятницу розыгрыше Eurojackpot игрок из Эстонии выиграл результат уровня 5+1 в размере 4 846 236,80 евро. Это второй по величине выигрыш джекпота в истории эстонских лотерейных выигрышей. Помимо Эстонии, уровень побед 5+1 был достигнут также в Норвегии, Финляндии, Словакии и Германии.
Выигрышный билет был куплен на сайте эстонской лотереи. Победитель пока не связывался с Эстонской лотереей. Выигрыш уровня Eurojackpot 5+1 означает, что игрок угадал все пять основных номеров и один из двух дополнительных номеров.
Джекпот, или выигрыш уровня 5+2, в размере 120 млн евро на этот раз достался игроку из Германии. Самый крупный выигрыш в лотерею в Эстонии был зафиксирован 1 июля 2020 года, когда был выигран джекпот Vikinglotto в размере 10 803 379,70 евро.