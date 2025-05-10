В Эстонии в лотерее выиграли почти 5 млн евро - победитель пока не объявился

Джекпот, или выигрыш уровня 5+2, в размере 120 млн евро на этот раз достался игроку из Германии. Самый крупный выигрыш в лотерею в Эстонии был зафиксирован 1 июля 2020 года, когда был выигран джекпот Vikinglotto в размере 10 803 379,70 евро.