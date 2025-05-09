Тихановская приехала в Ригу и попросила не путать белорусов с россиянами
Белорусы — это не режим Александра Лукашенко, и Беларусь нельзя класть в одну корзину с Россией, заявила лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская, которая в пятницу в МИД Латвии открыла дискуссию о роли Беларуси в европейской политической и архитектуре.
Тихановская заявила, что с начала 2020 года каждый ее визит в Латвию сопровождается ощущением огромной солидарности. «Вы открыли свои дома и сердца для тысяч людей, которые бежали от репрессий. Латвийские парламентарии стали символическими крестными родителями наших политзаключенных. И даже сегодня, несмотря на большое давление, Латвия продолжает действовать», — сказала Тихановская.
Она подчеркнула, что Латвия выступает за освобождение белорусских политических беженцев и позволяет использовать белорусские автомобильные номера. Лидер демократических сил Беларуси выразила надежду, что вскоре Латвия примет аналогичное решение в отношении прав собственности. Она поблагодарила Латвию за то, что она провела важное разграничение — белорусы — это не режим Лукашенко, и Беларусь не должна быть приравнена к России.
По мнению Тихановской, если бы в 2020 году Лукашенко при поддержке Москвы не подавил народные протесты, возможно, полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году никогда бы не произошло. Поэтому нынешние мирные переговоры касаются не только Украины — они повлияют на весь регион: Беларусь, Молдову, Армению и страны Балтии.
«Я действительно верю, что эти переговоры могут принести мир, но они также несут новые риски. Если Путин останется безнаказанным, он еще больше укрепит свою власть над Беларусью. Новая эскалация всегда будет рядом — и тогда угроза может оказаться у самого порога вашего дома», — заявила она.
По ее мнению, если все же будет достигнут мир на условиях Украины, а Россия ослабнет, откроется новое окно возможностей и для Беларуси. Тогда станет возможным процесс демократического перехода, и к этому нужно быть готовыми.
«Все, чего мы хотим — это чтобы белорусы сами выбрали свое будущее. В 2020 году народ Беларуси проголосовал за перемены. Он проголосовал за Европу. Несмотря на террор, их желание не изменилось», — заявила лидер белорусских демократических сил.
Как мы недавно писали, Тихановская поддержала открытие ж/д сообщения между странами Балтии и Беларусью. "Белорусы не должны оставаться в изоляции из-за действий режима", - сказала она.