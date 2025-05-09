Тихановская приехала в Ригу и попросила не путать белорусов с россиянами

«Я действительно верю, что эти переговоры могут принести мир, но они также несут новые риски. Если Путин останется безнаказанным, он еще больше укрепит свою власть над Беларусью. Новая эскалация всегда будет рядом — и тогда угроза может оказаться у самого порога вашего дома», — заявила она.