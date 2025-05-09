Дайна Маркова: Стремление к качеству сформировало утонченность латвийских праздничных традиций
В ответ на различные спекуляции в соцсетях вокруг Праздника песни и танца школьной молодежи и того, что не все коллективы смогут в нем участвовать, исполнительный директор Праздника песни и танца Дайна Маркова опубликовала на Facebook свое мнение, в котором напоминает, что "тем, кто делает, движет не только радость. То, что результат порой может быть недостаточно хорошим, — так бывает. Победа приходит не всегда, даже если вложено много труда. Кто-то оказался лучше тебя. Такова жизнь, и этому приходится учиться всем". Публикуем ее мнение полностью.
«ПРАЗДНИК ПЕСНИ! Я наблюдаю, как популизм и соблазн применить методы вертикальной власти в наши дни поощряют якобы демократические силы к новым способам коммуникации и на нашей земле. Мне очень не нравится такое сравнение, но иначе я не могу охарактеризовать нынешнее вмешательство властных структур в систему, которая десятилетиями выстраивалась и длительное время качественно функционировала на основе внутренних, долгосрочно развиваемых и признанных многими поколениями принципов — такую, как Праздник песни. А именно — выдвигаются эмоциональные условия, что все, кто хочет, должны в обязательном порядке стать участниками Праздника песни и танца школьной молодежи. Это мнение со стороны — не знаю, основано ли оно на разговорах с профессионалами, вовлеченными в организацию праздника, или только на недостаточно оцененной и изученной, тенденциозно истолкованной информации, прозвучавшей в публичном пространстве. А может, это даже и не мнение. Ведь материал можно смонтировать так, как автору выгодно его интерпретировать — как известно, более глубокое и тщательное изучение ситуации иногда мешает достичь цели: привлечь аудиторию очередным скандалом, быстро и дешево завоевать популярность. Пусть даже так. Тем более что при более внимательном изучении материала может оказаться, что повода для волнения нет вовсе. Но, конечно, это допустить нельзя. К сожалению, весьма типично для «пузыря» латвийского информационного пространства.
Это было вступление. А если действительно хорошо знакомы с одной из особенностей латвийского — именно нашего — процесса Праздника песни и танца, с одним из краеугольных камней этой традиции — качеством (которому завидуют и которым восхищаются наши соседи — эстонцы и литовцы), то понимаем и то, что качественный результат требует кропотливой работы, что смотры участников — это мерило качества, а не сортировка, как это только что трактовалось в публичном пространстве. Мы не можем упрекать ни наших художественных руководителей, ни зрителей, ни — в конце концов — самих участников в стремлении поддерживать и лелеять эту традицию качественным исполнением, в том, что соревнование за лучший результат стало частью именно нашего праздничного процесса. Вспомним хотя бы сагу о Проектном хоре больших праздников — там шла борьба за возможность участвовать в борьбе! Конечно, важна и радость, но радость и удовлетворение от достигнутого в тяжелой работе — во много раз больше. Этому нужно учить, этому нужно учиться и переживать с малых лет. Так же, как и умению проигрывать. Именно стремление к качеству — и уже с детства, сформировало и продолжает формировать утонченность, красоту и удовлетворение от латвийских праздничных традиций, которые участники в симбиозе со зрителями получают в кульминационные моменты праздника. Этот принцип напоминает, возможно, давно забытую латышскую истину, которую сегодня все же знает каждый, кто занимается большим делом — будь то земледелец, выдающийся работник, предприниматель или спортсмен, музыкант или художник: чтобы был результат, нужно довольно тяжело трудиться, и что человека формирует его труд. И то, что того, кто делает, делает именно труд. Тем, кто делает, движет не только радость. То, что результат порой может быть недостаточно хорошим — так бывает. Победа приходит не всегда, даже если вложено много труда. Кто-то оказался лучше тебя. Такова жизнь, и этому приходится учиться всем.
Без сомнения — времена изменились, и есть вещи, которые следовало бы уточнить и исправить в положениях о смотрах, чтобы убрать все лишнее и оценивать только качество художественного исполнения — это отдельный вопрос, но для устойчивости традиции праздника смотры имеют огромное значение.
В этом свете вызывает тревогу еще одна мысль, скрывающаяся за всей этой ситуацией — и это опять-таки принижение значения искусства и культуры, вложенного в них труда, косвенное признание того, что эти сферы — это просто развлечение. Что это не настоящая работа... И все это — несмотря на блестящие успехи латвийских музыкантов в мире. Дорогие мои — это тяжелый труд! И Праздник песни в этом контексте сравним. Это вершина нашей традиции, на которую надо взбираться, ну, немного подниматься. Не хочу произносить клише, но хочется напомнить: с вершины открывается более широкий и красивый вид. И, наверное, почти у всех желающих есть возможность туда подняться — просто на разные ступени.
Интересно, что в то же время правительство обеспокоено требованиями к экзаменам девятых классов — мол, 10% усвоенных знаний слишком мало. Мне тоже это кажется крайне малым и очень тревожным. Но в этом контексте хочется спросить — почему мало? Ведь главное — не результат, а радость учебы. Фактически, хватило бы, чтобы школьники просто пришли на экзамен. Так что да — моя Латвия — моя ответственность. Развивать эту мысль дальше не буду, хотя и есть, что развивать».