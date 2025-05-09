Дайна Маркова: Стремление к качеству сформировало утонченность латвийских праздничных традиций

Это было вступление. А если действительно хорошо знакомы с одной из особенностей латвийского — именно нашего — процесса Праздника песни и танца, с одним из краеугольных камней этой традиции — качеством (которому завидуют и которым восхищаются наши соседи — эстонцы и литовцы), то понимаем и то, что качественный результат требует кропотливой работы, что смотры участников — это мерило качества, а не сортировка, как это только что трактовалось в публичном пространстве. Мы не можем упрекать ни наших художественных руководителей, ни зрителей, ни — в конце концов — самих участников в стремлении поддерживать и лелеять эту традицию качественным исполнением, в том, что соревнование за лучший результат стало частью именно нашего праздничного процесса. Вспомним хотя бы сагу о Проектном хоре больших праздников — там шла борьба за возможность участвовать в борьбе! Конечно, важна и радость, но радость и удовлетворение от достигнутого в тяжелой работе — во много раз больше. Этому нужно учить, этому нужно учиться и переживать с малых лет. Так же, как и умению проигрывать. Именно стремление к качеству — и уже с детства, сформировало и продолжает формировать утонченность, красоту и удовлетворение от латвийских праздничных традиций, которые участники в симбиозе со зрителями получают в кульминационные моменты праздника. Этот принцип напоминает, возможно, давно забытую латышскую истину, которую сегодня все же знает каждый, кто занимается большим делом — будь то земледелец, выдающийся работник, предприниматель или спортсмен, музыкант или художник: чтобы был результат, нужно довольно тяжело трудиться, и что человека формирует его труд. И то, что того, кто делает, делает именно труд. Тем, кто делает, движет не только радость. То, что результат порой может быть недостаточно хорошим — так бывает. Победа приходит не всегда, даже если вложено много труда. Кто-то оказался лучше тебя. Такова жизнь, и этому приходится учиться всем.