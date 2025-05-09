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Валдис Домбровскис забрал у России миллиард евро и отдал его Украине
Европейская комиссия объявила о выделении Украине четвертого транша кредита макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро.
«ЕС продолжает поддерживать Украину в политическом, финансовом, экономическом и военном плане»,— заявил отвечающий в ЕК за экономику представитель Латвии Валдис Домбровскис.
В рамках инициативы G7 под названием Extraordinary Revenue Acceleration на общую сумму 45 млрд евро Украине ранее в 2025 году были предоставлены 6 млрд евро. Еще 2,1 млрд планируется выделить до конца года.
Бывший премьер-министр Латвии, а ныне еврокомиссар Домбровскис пояснил, что указанные кредиты «должны быть погашены за счет доходов от иммобилизованных российских государственных активов» на территории ЕС.