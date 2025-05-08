Rīgas satiksme планирует закупить 120 новых автобусов

Важным фактором станет и эффективность технического обслуживания: автобусы должны быть сконструированы так, чтобы ремонт и обслуживание были быстрыми, простыми и малозатратными. Также в рамках исследования будут оценены решения, повышающие безопасность движения как для водителей и пассажиров, так и для других участников дорожного движения.