Rīgas satiksme планирует закупить 120 новых автобусов
Муниципальное предприятие SIA Rīgas satiksme планирует приобрести 120 новых автобусов. В настоящее время компания объявила исследование рынка, которое касается закупки 18-метровых автобусов. Предполагается, что половина из них — 60 единиц — будут электробусами, а остальные 60 — с дизельным двигателем.
Цель исследования — выяснить возможные сроки поставки, технические решения и ориентировочные затраты. На основании результатов рыночного анализа будет подготовлена и объявлена процедура закупки.
В рамках исследования компания стремится получить всестороннюю информацию о новых технологических решениях, предлагаемых в отрасли автобусостроения. В частности, речь идет о возможностях гибридного привода, различных системах активной и пассивной безопасности, элементах автономного управления, возможностях дистанционной диагностики и других технологиях, которые могут быть применимы в общественном транспорте Риги. Также будут изучены сроки поставки и ориентировочные расходы, чтобы обеспечить качественную подготовку тендерной документации.
Особое внимание в рамках исследования Rīgas satiksme уделит решениям, направленным на более эффективную и устойчивую эксплуатацию транспортных средств. Будут рассмотрены, например, альтернативные материалы для обивки сидений — более прочные и простые в уходе, способствующие улучшению гигиены салона, облегчению ежедневной уборки и снижению затрат на долгосрочное обслуживание.
Важным фактором станет и эффективность технического обслуживания: автобусы должны быть сконструированы так, чтобы ремонт и обслуживание были быстрыми, простыми и малозатратными. Также в рамках исследования будут оценены решения, повышающие безопасность движения как для водителей и пассажиров, так и для других участников дорожного движения.
В исследовании рынка планируется охватить широкий круг потенциальных поставщиков — как международных производителей автобусов, так и официальных дилеров как в странах Европейского союза, так и за его пределами.