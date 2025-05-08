"Наплевали на человеческую жизнь!" - женщина пережила инсульт, но в больнице Екабпилса ей сказали, что это не срочно
Алефтина Петрова внезапно почувствовала себя плохо, однако помощи, за которой ее семья обратилась в Екабпилсскую региональную больницу, она так и не получила. Женщина убеждена — если бы реакция медиков была своевременной, ее состояние сегодня было бы значительно лучше.
Критическое состояние — но за помощью не в Екабпилс
Как сообщает телекомпания Virsdaugavas televīzija, когда Алефтине Петровой резко стало хуже, ее муж сразу отвез жену в Екабпилсскую больницу. Семья рассчитывала на быструю и профессиональную помощь, но ожидания не оправдались. «Мы зашли в приемный покой, а нам сказали — это не острое состояние. Хотите — оставайтесь, но за плату», — рассказывает муж Алефтины. Он пытался объяснить, что у жены спутанность сознания и нарушение речи, но помощи так и не дождались.
«Нам сказали: “Это не срочно. Ждите от трех до шести часов.”»
Поняв, что помощи в ближайшее время не будет, пара приняла трудное, но срочное решение — отправиться в Даугавпилсскую больницу, до которой около полутора часов езды. Там Алефтине диагностировали лакунарный инфаркт мозга — одну из форм инсульта. «Речь была нарушена. В голове я понимала, что хочу сказать, но не могла это произнести», — вспоминает Алефтина.
Инсультное отделение, до которого не добраться
Женщина уверена — ее состояние было бы значительно легче, если бы помощь оказали сразу в Екабпилсе. Тем более что в местной больнице работает инсультное отделение, предназначенное именно для острых случаев, и оно функционирует круглосуточно.
Больница отказалась комментировать конкретный случай. Неврологи подчеркивают — при первых признаках инсульта необходимо вызывать неотложную медицинскую помощь. «Каждую минуту при инсульте в мозге погибает около одного миллиона нервных клеток — безвозвратно, — подчеркивает невролог Резекненской больницы Евгений Тихонов. — Поэтому каждая минута имеет решающее значение». Он отмечает, что помощь можно получить быстрее, если вызвать "скорую", а не ехать в больницу самостоятельно.
Надежда на компенсацию
Алефтина Петрова обратилась в Инспекцию здравоохранения с просьбой выплатить компенсацию в размере 2000 евро за причиненный вред. В настоящее время начата проверка, в рамках которой у медучреждения запрошена медицинская документация пациентки. Срок рассмотрения дела в Фонде риска лечения — до шести месяцев.
Алефтине предстоит длительное лечение. Из-за проблем со здоровьем она какое-то время не сможет работать, поэтому компенсация стала бы важной поддержкой для семьи. «Наплевали на человеческую жизнь», — с горечью говорит Алефтина, вспоминая произошедшее в Екабпилсской больнице.