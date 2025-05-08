"Наплевали на человеческую жизнь!" - женщина пережила инсульт, но в больнице Екабпилса ей сказали, что это не срочно

Как сообщает телекомпания Virsdaugavas televīzija, когда Алефтине Петровой резко стало хуже, ее муж сразу отвез жену в Екабпилсскую больницу. Семья рассчитывала на быструю и профессиональную помощь, но ожидания не оправдались. «Мы зашли в приемный покой, а нам сказали — это не острое состояние. Хотите — оставайтесь, но за плату», — рассказывает муж Алефтины. Он пытался объяснить, что у жены спутанность сознания и нарушение речи, но помощи так и не дождались.